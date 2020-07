Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. "Ich bin froh, dass es wieder losgeht!" Vor dem Olympia-Kino in Leutershausen begrüßt ein Kinofan namens Hubert herzlich Renate Keppler-Götz, die zweite Vorsitzende des Fördervereins. Sie steht am Eingang, um bei der Wiedereröffnung der in und um Hirschberg so beliebten Einrichtung nach der coronabedingten Schließung die Besucher zu begrüßen. Oder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. "Ich habe reserviert – kann ich rein?", will eine Dame wissen. Kann sie, aber erst, wenn die Schlange vor ihr weitergezogen ist. Nur Einzelpersonen, Gruppen maximal zu viert, dürfen ins Foyer, wo die erste Vereinsvorsitzende Wiebke Dau-Schmidt an der Kasse sitzt und ins neue Belegungssystem schaut, wer wo vorab online Plätze gebucht hat.

Wer bei dieser Gelegenheit kein Kontaktformular ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht hat, muss das vor dem Betreten des Kinos noch erledigen. Ganz schlaue Köpfe haben sich wegen des zurzeit gehäuft aufkommenden Papierkrams einen Namens- und Adressstempel zugelegt. Eine praktische Sache.

Schon auf der Straße riecht man es, den typischen Duft nach frisch zubereitetem Popcorn, untrennbar verbunden mit einem gemütlichen Kinoabend. Das Personal stellt die georderten Waren auf einem Extratisch ab, selbst geschützt durch eigens angeschaffte Trennwände aus Plexiglas.

Bürgermeister Ralf Gänshirt kommt aus einer Sitzung und trifft sich vor dem Kino mit seiner Frau Astrid. Beide wollen sich den ursprünglich fürs Schlemmerkino vorgesehen Film "Knives out – Mord ist Familiensache" ansehen. "Es ist mir unheimlich wichtig, dass ich hier sein darf. Das ist ja ein erlesener Kreis aus wenigen Gästen", meint Gänshirt. Das Olympia sei für die Hirschberger ein Kleinod, ein Alleinstellungsmerkmal, getragen vom Ehrenamt, was man nicht hoch genug einschätzen könne. "Die Kulturschaffenden sind am meisten von Corona betroffen und das Olympia finanziert sich ja durch Kleinkunst und andere Aktionen. Von daher ist es ganz wichtig, dass die Leute jetzt ins Kino kommen", meint er weiter. Vier Monate Stillstand seien an die Substanz gegangen.

Im Kinosaal sorgt die moderne Lüftungsanlage im Umluftverfahren für beständig frische Luft. Die rot-weißen Flatterbänder vom Vortag, die jede zweite Reihe absperren, sind goldenen Kordeln gewichen. Aus dem Foyer dringen gedämpfte Stimmen hinter der Mund-Nasen-Abdeckung hervor: "Es ist ein Schritt hin zur Normalität", meint eine Frau.

Musik vom Band spielt "Strangers in the Night" und ganz hinten kuschelt sich ein junges Pärchen in die Sitze. Renate Keppler-Götz sagt, die Beiden kämen aus Herborn, würden in Hirschberg Urlaub machen und seien dabei auf das Olympia gestoßen. "Es hat ihnen so gut gefallen, dass sie sich für heute Abend zwei Karten gekauft haben", freut sie sich. Insgesamt sind 23 Personen im Kino und somit drei mehr als der "Worst Case". Dem Förderverein ist bewusst, dass sich die Wiedereröffnung im Moment zumindest finanziell noch nicht rechnet. Aber es ist ein Dankeschön an die wachsende Gemeinde der Mitglieder und ihre Solidarität mit dem 50er Jahre Kino. Nach der Werbung örtlicher Betriebe und den Hinweisen auf Hygienemaßnahmen und das Buchungssystem, startet die putzmuntere Krimikomödie mit Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc. "Das hat großen Spaß gemacht", befindet ein Zuschauer beim Rausgehen hochzufrieden. Der Blick aufs weitere Programm verheißt, der Kinospaß geht weiter. Auch für Kinder sind tolle Titel dabei.

Info: Samstags-Vorstellungen: 15 Uhr Lassie – Eine abenteuerliche Reise. 17.45 Uhr Die Känguru-Chroniken. 20.15 Uhr Knives Out - Mord ist Familiensache. Sonntags-Vorstellungen: 15 Uhr Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen. 17.30 Uhr Knives Out – Mord ist Familiensache. 21 Uhr Die Känguru-Chroniken. Ticketreservierung unter www.olympia-leutershausen.de.