Von Katharina Schröder

Hirschberg-Leutershausen. Der Odenwald-Bike-Marathon (OBM) geht in die nächste Runde. Am Sonntag, 15. September, startet die Rennveranstaltung zum 19. Mal in Hirschberg. Um 10 Uhr geht es los für die Langstreckenfahrer, um 10.05 Uhr für die Kurzstreckenteilnehmer, jeweils an der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen.

Auf die Langstreckenradler warten 60 Kilometer und 1700 Höhenmeter. Die Kurzstrecke führt immerhin noch über 30 Kilometer und 800 Höhenmeter. Der Veranstalter betont insbesondere bei Letzterer, dass der OBM ein Turnier für jedermann sei, bei dem auch das persönliche Fahrerlebnis im Vordergrund stehen soll. Die Ausdauer der Teilnehmer belohnt die schöne Umgebung der Wege. Beide Strecken führen die Sportler durch die Waldlandschaft des Vorderen Odenwaldes, Streuobstwiesentäler und die Weinberge an der Bergstraße.

Die Radler fahren entweder eine Runde (Kurzstrecke) oder zwei Runden (Langstrecke) von 25 Kilometern. Dabei müssen die Langstreckenfahrer ihre erste Runde nach spätestens zwei Stunden und 45 Minuten abschließen, da ihnen andernfalls die Einfahrt in die zweite verwehrt wird. Die Zieleinfahrt schließt um 15.30 Uhr, also fünfeinhalb Stunden nach Beginn der Langstrecke. Der OBM ist in diesem Jahr erstmals Teil der europäischen "Sebamed MTB Marathon Serie". "Wir erhoffen uns dadurch ein noch bunteres und internationaleres Starterfeld", sagt Organisator Markus Kunkel. "In den nächsten Jahren wollen wir das auch verstärkt touristisch nutzen."

Für junge Radbegeisterte gibt es wie gewohnt die Kids Races. Strecken über drei bis neun Kilometer durch Weinberglandschaften um die Heinrich-Beck-Halle herum sind geplant für die Kinder und Jugendlichen. Sie starten als U11, U13 oder U15. Wer einen Fragebogen über Naturwissen ausfüllt, macht außerdem noch automatisch beim Naturathlon mit. Der fördert den Naturpark Neckartal-Odenwald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg und der Glücksspirale.

Zwischen 9 und 16 Uhr lockt ein buntes Programm rund um die Halle. Das Rennen wird moderiert, und es gibt Livetracking. Für Bewirtung sorgt der Veranstalter; Interessierte können Mountainbikes und sogar E-Mountainbikes testen.

Aktuell werden noch Helfer für die Veranstaltung gesucht. "Helfer sind natürlich jedes Jahr ein Thema", sagt Organisator Kunkel. Als Aufwandsentschädigung gibt es einen Servicegutschein beim OBM-Partner Rad-Sport-Bergstraße im Wert von 59 Euro. Die Helfer werden vor allem für die Zeit zwischen 10 und 14 Uhr gebraucht und sollten volljährig sein.

Info: Interessierte können sich per E-Mail info@odenwald-bike-marathon.de mit dem Betreff "OBM-Helfer" melden. Weitere Informationen sowie die Online-Anmeldung gibt es unter www.odenwald-bike-marathon.de/OdenwaldBikeMarathon/156629