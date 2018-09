Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Obst- und Gartenbauverein Neckarhausen beteiligte sich erstmals am Ferienprogramm der Gemeinde - eine Wiederholung sei nicht ausgeschlossen, erklärte die Zweite Vorsitzende, Ulrike Wacker.

Rund 20 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren waren der Einladung des Vereins gefolgt, auf der Streuobstwiese hinter der Kleintierzuchtanlage in Edingen der Natur auf ihren Spuren zu folgen.

Das Programm war vielseitig und ließ viel Raum für Kreativität und Bewegung. Auf der Streuobstwiese hatten Wacker und ihre Helfer kleine Dinge versteckt, die dort eher nicht hingehören, wie zum Beispiel Muscheln.

Dietz Wacker erklärte den Kindern bei dieser Gelegenheit den Unterschied zwischen einer Streuobstwiese und einem Rasen: "Die Wiese kommt nur zweimal im Jahr quasi unters Messer, der Rasen wird regelmäßig gemäht." Nicht zuletzt, so Wacker weiter, verfügten Streuobstwiesen über eine reiche Flora und Fauna und seien ein wichtiger Lebensraum auch für Vögel und Insekten.

Ein Heim für Krabbeltiere war auch das, was die Kinder unter Anleitung von Annegret Zieher und Christa Pfeiffer bastelten: Kleine Insektenhotels aus sauberen, leeren Konservendosen, die mit glatt geschliffenen Bambusstäbchen gefüllt wurden. Geschliffen deshalb, "damit sich die Insekten beim Ein- und Ausfliegen nicht verletzen", wie Ulrike Wacker informierte.

Mit Bastbändchen und zwei aufgeklebten Plastikaugen versehen, waren diese Insektenhotels für den heimischen Garten auch optisch ein Hingucker. Starke Helfer waren dann beim Obstpflücken gefragt. Mithilfe des Apfelpflückers wurden nicht nur Äpfel von den Bäumen geerntet, sondern auch die letzten Mirabellen, was nicht gar so einfach war. Mit Quitten und Hagebutten als weitere Gewächse auf der Wiese, konnten die Kinder nicht ganz so viel anfangen. In der Weiterverarbeitung zu Saft, Gelee oder Mus kommen diese Früchte heute auch eher seltener vor.

Mit der Teilnahme am Ferienprogramm verband der Verein mehrere Aspekte: Neben der Weitergabe von Wissenswertem rund um alles Leben auf einer Streuobstwiese, spielte auch die Eigenwerbung eine Rolle. "Nachwuchs würde unserem Verein gut tun", sagte Ulrike Wacker.