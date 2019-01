Hirschberg. (ze) Im Verlauf des Neujahrsempfangs in Hirschberg hat Bürgermeister Manuel Just vor rund 170 Gästen in der Alten Turnhalle in Großsachsen mitgeteilt, dass für ihn aus Weinheimer Parteikreisen eine Anfrage für eine Kandidatur um das Amt des Oberbürgermeisters in Weinheim vorliege. In der Zweiburgenstadt wird im Juni 2018 ein neuer OB gewählt.

Die kommenden Tage und Wochen werde er sich nun Gedanken darüber machen, so Just, ob er als Kandidat bei dieser Wahl antreten werde. "Es ist die schwierigste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn", ist sich Just bewusst. Dabei gelte es, nicht nur die Stellung der Stadt Weinheim in der Region zu berücksichtigen, sondern auch, dass sich seine Familie in Hirschberg sehr wohl fühle. Zudem habe sich in der Gemeinde Hirschberg eine vernünftige Diskussionskultur entwickelt, und viele von ihm angestoßene Projekte seien noch nicht zum Abschluss gebracht worden.