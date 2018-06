Von Philipp Weber

Weinheim. Das Interesse war riesig: Zählt man Saal, Empore und Foyer zusammen, kamen am Montag fast 890 Gäste in die Stadthalle - um alle sieben Bewerber um das Amt der OBs in Weinheim kennenzulernen. Neben den vier etablierten Kommunalpolitikern Simon Pflästerer (Weinheimer Liste), Manuel Just (amtierender Bürgermeister/parteilos), Carsten Labudda (Die Linke) und Stella Krigiane-Efremidou (SPD) stach auch ein gut vorbereiteter Oliver Kümmerle hervor, indem er das Thema "Sicherheit und Sicherheitsempfinden" sachlich umriss - und auch auf einigen anderen Feldern Position bezog. Die RNZ hat die vier etablierten Kandidaten bereits vor Wochen zu ihren Grundpositionen befragt - und stellt diese in der heutigen sowie der morgigen Ausgabe vor. Den Anfang machen harte Themen wie Haushalt, Gewerbe oder Baupolitik.

Haushaltssanierung

Just, Kirgiane-Efremidou und Labudda sehen nur wenige Sparpotenziale. Just kann sich - als bisher Außenstehender - vorstellen, durch effizienten Personaleinsatz und eine klare Trennung zwischen Notwendigem und Wünschenswerten "den einen oder anderen Euro" zu sparen. Labudda verweist auf die nach wie vor mögliche Einrichtung einer gebundenen Ganztagsschule, etwa im künftigen Schulzentrum West: Bei diesem Modell müsste das Land die Betreuungskosten tragen. Diese Sicht teilt übrigens auch Oliver Kümmerle. Kirgiane-Efremidou betont, dass man eigentlich nur bei den freiwilligen Leistungen der Kommune kürzen könne, was sie aber ablehne.

Pflästerer dagegen verlangt sozial verträgliche Umstrukturierungen im Personalkörper der Stadt, zumal in den kommenden vier Jahren um die 90 Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Ebenso will er die Strukturen bei der Finanzierung von Einrichtungen wie dem Waldschwimmbad überdenken. Von fast allen kam in den letzten Wochen der Hinweis, dass ein großer Teil der städtischen Ausgaben fest gebunden sei. Bund und Land müssten angesichts der zunehmenden Aufgabenfülle eigentlich mehr für die Kommunen tun.

Gewerbe-Ansiedelung

Just, Kirgiane-Efremidou und Labudda wollen mehr Gewerbesteuern einnehmen - über die Neuansiedlung von Betrieben. Kirgiane-Efremidou und Labudda bevorzugen den Standort "Tiefgewann", der im Norden des Freudenberg-Geländes liegt. Den umstrittenen Standort Breitwiesen an der A 5 will Kirgiane-Efremidou aufgrund seiner attraktiven Lage zumindest nicht ausschließen; Labbuda lehnt ihn als Unterstützer der Bürgerinitiative "Schützt die Breitwiesen" ab. Just wiederum will den Entscheidungsprozess noch mal ganz neu angehen. Die konkrete Benennung von Standorten hält er folglich für "kontraproduktiv". Er will die Sache mit der Bürgerschaft klären: in einer Zukunftswerkstatt, in der ein städtebaulicher Rahmen für das Jahr 2030 erarbeitet werden soll. Dieser solle Entwicklungschancen aber auch -grenzen definieren. Neben Just, Kirgiane-Efremidou und Labudda betonte auch Kümmerle zuletzt, dass es gewerbliche Entwicklung brauche, aber Nutzen und Flächenverbrauch in einem ordentlichen Verhältnis stehen müssten.

Auch hier schert Pflästerer aus. Weinheim habe sich längst zu einer "Wohn- und Pendlerstadt" entwickelt. Aus dieser Position heraus müsse die Stadt ihre Stärken definieren. Gewerbeareale sollten der Stadtentwicklung dienen, nicht finanziellen Zwangslagen. Heißt konkret: "Klassisches" Gewerbe sieht er - wenn überhaupt - nur im "Tiefgewann". Im Hammesbrunnen kann er sich eine "grüne" Wohnbebauung vorstellen, mit "urbanen Charakterstrukturen" (also zum Beispiel IT-Unternehmen) am Rand.

Wohnungsbau

Den Anfang macht erneut eine Gemeinsamkeit von Just, Kirgiane-Efremidou und Labudda: Alle drei stehen ausdrücklich hinter der bereits geltenden Richtlinie, die bei der Ausweisung von neuen Baugebieten 20 Prozent preisgünstigen Wohnraum vorsieht. Zudem fordern alle drei, dass die Stadt auf die Eigentümer leer stehender Wohnungen zugeht. Just und Kirgiane-Efremidou wollen außerdem den städtischen Wohnungsbestand konsequent weitersanieren.

Die Unterschiede liegen auch hier im Detail: Just würde nicht davor zurückschrecken, private Wohnungsbestände anzumieten, um sie an Wohnungs-Suchende unterzuvermieten. Davon hält Labudda wenig. Er will die Zahl städtischer Wohnungen (derzeit 337) erhöhen, indem er die aktuell geplanten oder schon gebauten Anschluss-Unterbringungen für geflüchtete Menschen nach Ablauf der entsprechenden Bindungsfristen saniert und günstig vermietet. Kirgiane-Efremidou verlangt Verhandlungen mit der Baugenossenschaft Weinheim und weiteren Bauträgern - mit dem Ziel, eine Art konzertierte Aktion hinzubekommen. Außerdem würde sie gründlich prüfen lassen, ob sich die Einrichtung einer Wohnungsbaugesellschaft lohnt.

In einer solchen Gesellschaft sieht auch Pflästerer ein geeignetes Handwerkszeug, um Bauplanungen schneller und effizienter umzusetzen. Zum Thema "soziale Durchmischung der Gehälter und Generationen" fügt er noch hinzu, dass er diese speziell dort erhalten wolle, wo sie bereits besteht: in den Ortsteilen.

Integration

Pflästerer, Just, Labudda und Krigiane-Efremidou werden nicht müde, den ehrenamtlichen Flüchtlings-Helfern zu danken - nicht zuletzt dem Arbeitskreis Asyl. Woraus sich die Forderung ableitet, dass die Hauptamtlichen die Freiwilligen unterstützen und ernst nehmen müssen. Auch bereits geleistete Arbeit, etwa die Beschlüsse zur dezentralen Anschluss-Unterbringung, wird gewürdigt.

Also geht es wieder um die Nuancen: Just betont, wie wichtig es sei, die deutsche Sprache zu beherrschen: Nur so kämen Menschen in Arbeit, erhielten finanzielle Unabhängigkeit und brächten sich gesellschaftlich ein. Kirigane-Efremidou bedauert, dass man aufgrund von Förderrichtlinien keine noch stärkere Durchmischung von Geflüchteten und Einheimischen erreichen konnte. Sie fordert zudem, sich der Probleme der jeweiligen Nachbarschaften anzunehmen. Außerdem verlangt sie ein möglichst baldiges Ende der hoch umstrittenen Notunterkunft in der Viernheimer Straße 64.

Labudda wiederum verlangt, dass ein konkretes und mit den Ehrenamtlichen erarbeitetes Integrationskonzept vorliegt, sobald die ersten Geflüchteten im Herbst in neue Anschlussunterbringungen ziehen. Alle Beteiligten müssten dann wissen, was auf sie zukommt. Pflästerer fordert einen Neuanfang zwischen Stadt und Arbeitskreis Asyl. Dafür müsse zunächst ein "Status Quo" ermittelt werden, aus dem sich wiederum Gespräche um ein Konzept ableiten sollen. Sobald es an die Umsetzung geht, müsse die Stabsstelle für Integration so in die Stadtverwaltung eingegliedert sein, dass sie ihre ureigenen Aufgaben effizient erledigen kann.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Polizist Kümmerle internationale Einsätze absolviert hat, zum Teil im Zuge der so genannten "Flüchtlingskrise". Er hat aber auch Länder kennengelernt, aus denen der Flüchtlingszugang zum Teil gekommen ist. Dort hat er Zeugenschutz organisiert. Er machte am Montag in der Stadthalle keinen Hehl daraus, dass er massenhafte illegale Zuwanderung für ein Problem hält. Andererseits hat er sich auch schon öffentlich für mehr Ausgleich zwischen armen und reichen Ländern eingesetzt.

Gebundene Ganztagsschule

Just kann sich ein entsprechendes Angebot in Weinheim vorstellen. Allerdings habe er "gelernt", dass derartige Themen stets emotionale Debatten mit sich brächten. Es brauche folglich einen möglichst breiten Konsens zwischen Eltern, Schule und Schulträger. Wenn der vorliege, dürfe die Stadt nicht im Weg stehen. Kirgiane-Efremidou verweist auf den Moderationsprozess rund um das "Schulzentrum West" (geplante Fertigstellung: 2021), der diese Schulform und die damit verbundene Entlastung der Stadt zumindest in Aussicht stellt. Voraussetzung aber sei, dass die Schule will.

Auch Labudda sieht ein solches Konzept zunächst im "Schulzentrum West": In der Pestalozzischule sei mit dem knappen Scheitern des gebundenen Ganztags (bei der Abstimmung im Gemeinderat, Anm. d. Red.) zu viel Vertrauen verspielt worden. Pflästerer sieht "die Familien und deren Aufgabe" als Orientierungspunkt, ja Richtschnur seiner Ideen, wenn es um Angebote für Kinder und Jugendliche geht. Heißt: Keine Entscheidung, ohne Eltern, Kinder und Jugendliche zu fragen.

Am morgigen Freitag stellt die RNZ die Positionen der Kandidaten zu Großkonzerten, Hotelprojekten, Unechter Teilortswahl, Sporthallen und der Zukunft der Hildebrand’schen Mühle vor.