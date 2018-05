Weinheim. (web) Friedhild Miller (48) weiß schon genau, wie sie an die 50 Unterschriften für eine OB-Kandidatur bekommt: "Es bringt nichts, in die Innenstädte zu gehen, weil da zu viele Touristen sind. Ich sammle Mitte oder Ende dieser Woche in der Nähe eines Einkaufsmarkts", sagte die Sindelfingerin am Sonntag der RNZ. Sie ist die siebte Bewerberin, die bei der OB-Wahl am 10. Juni antreten will. Und sie ist landesweit bekannt. Nach eigenen Angaben ist sie bereits bei etwa 85 Bürgermeister- und (mit Weinheim) sechs OB-Wahlen angetreten. Auch Landrätin wollte sie schon werden.

Mit ihren Kandidaturen will sie auf Behördenwillkür sowie Menschen- und Kinderrechte aufmerksam machen. Letztere seinen massivst bedroht, ist sie sich sicher. Miller hat bereits mehrere Wahlen angefochten, auch eine OB-Wahl in Freiburg. Im RNZ-Verbreitungsgebiet hat sie auch schon kandidiert: etwa am 4. März, bei der Bürgermeisterwahl in Bammental. Damals konnte sie nicht an der Kandidatenvorstellung teilnehmen, wegen ähnlicher Paralleltermine. Das soll ihr in Weinheim nicht passieren - hier möchte sie am 4. Juni in der Stadthalle auftreten.