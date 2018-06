Weinheim. (cab/mare) Die größte Stadt des Rhein-Neckar-Kreises hat einen neuen Oberbürgermeister: Manuel Just. Nach dem vorläufigen Endergebnis erhielt Just 68,4 Prozent der Stimmen. Zweiter wurde Dr. Carsten Labudda (Linke) mit 11,8 Prozent, gefolgt von Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) mit 9,3 Prozent.

Auf Simon Pflästerer (Weinheimer Liste) entfielen 6,7 Prozent. Satire-Kandidat Björn Leuzinger erhielt 64 Stimmen (0,4 Prozent), Fridi Miller 39 Stimmen (0,2 Prozent) und Oliver Kümmerle 3,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 49,22 Prozent.

Der bisherige Hirschberger Rathauschef war als Favorit in die Wahl gegangen und von CDU, GAL, Freie Wähler und FDP unterstützt worden.

"Ich bin ein absoluter Familienmensch", beschreibt sich Just. Mit Frau Stefanie, Sohn Joris (2) und Tochter Mira (6) lebt er noch in einer Wohnung in der Leutershausener Kolpingstraße, im Juli werden sie ihr eigenes Haus im Hirschberger Ortsteil zu beziehen.

Oder vielleicht auch nicht. Denn Manuel Just findet nach wie vor, dass ein Bürgermeister in den Ort gehört. Er könne sich Weinheim als vorstellen im Falle einer erfolgreichen Wahl, sagte er. Dieser Fall ist jetzt eingetreten.

Neben der Politik hat es Just der Sport angetan. Um 6 Uhr geht er nämlich, wenn möglich, mehrmals pro Woche joggen, um dann eine halbe Stunde später die Familie zu wecken.

Über den Sport hat sich das Ehepaar Just auch kennengelernt. In der Turn- und Sportgemeinde Ketsch waren beide aktiv - sie als Handballerin, er als Kunstturner. Daher freut sich Manuel Just besonders auf das Landesturnfest in Weinheim, von dem ein Teil in Großsachsen ausgetragen wird.

Als Kunstturner feierte er durchaus Erfolge, wurde sogar 12. Deutscher Meister beim Mehrkampf in der B-Jugend. Sein Spezialgebiet: Barren. Auf den schwingt er sich heute aber nicht mehr, dafür übt er mit Mira Handstand oder Rad. "Das kann ich auch noch", sagt Manuel Just schmunzelnd.

Gerne schnallt er sich auch die Inline-Skates an und hat es gerade erst seiner Tochter beigebracht. Mit dabei: Joris auf dem Laufrad und Ehefrau Stefanie, die mitjoggt. Bei den Justs beliebt sind an den Wochenenden zudem gemeinsame Zoobesuche oder Spielenachmittage.

Sie wandern aber auch gerne. Meistens im Urlaub in Südtirol. "Nach der Wanderung auf einer Hütte den Ausblick genießen und eine Holunderblüten-Schorle trinken, das ist für mich Urlaub", schwärmt der neue OB.

Dass er einmal Bürgermeister wird, stand für ihn noch nicht immer fest. Erst im Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl kristallisierte sich der Berufswunsch heraus. "Das unmittelbare Umfeld von Menschen mitzugestalten, sei es kulturell, personell oder auch städteplanerisch - das fand ich toll", erklärt der 39-Jährige seine damalige Entscheidung.

Doch zunächst wurde der Diplom-Verwaltungswirt Kämmerer in Rauenberg, bis ihn dann die Hirschberger 2007 zum Bürgermeister wählten. Auch bei der zweiten Kandidatur 2015 war er erfolgreich. Dass er ehrgeizig ist, gibt Manuel Just gerne zu. Allerdings war er es in der Schule nicht immer, bezeichnet sich selbst als "durchschnittlichen Schüler". Der Ehrgeiz zeigte sich mehr ab dem Studium.

Um abzuschalten, kocht Manuel Just gerne. Wenn es zeitlich irgendwie möglich ist, macht er das auch gerne mit seiner Frau. "Aktuell haben wir es uns ein wenig aufgeteilt: Stefanie kocht unter der Woche und ich am Wochenende", verrät der OB-Kandidat. "Er kann besonders gut Fleisch zubereiten, ein Rumpsteak oder auch mal einen Rehrücken", ergänzt seine Frau.

Nach Manuel Just Wshlsieg wird sich nun auch seine bisherige Heimatgemeinde einen neuen Rathauschef suchen müssen. Bislang sollte die OB-Wahl in Weinheim abgewartet werden.