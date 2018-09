Von Philipp Weber

Weinheim. Es war im Sommer 2017: Heiner Bernhard (SPD) hatte gerade seinen Verzicht auf eine erneute OB-Kandidatur bekannt gegeben, als es zu Reibereien kam. Scheinbar vorrangig in der CDU: Der Name der Interessentin Nicole Huber war durchgesickert, einzelne Ortsverbände fühlten sich übergangen. Später sagte Huber ab. Die SPD hielt sich derweil bedeckt. Der Weinheimer Ortsverein wolle nach der Sommerpause eine Findungskommission einsetzen, diese werde sich in aller Ruhe nach geeigneten Persönlichkeiten umsehen, sagten führende Sozialdemokraten auf Nachfrage.

Monika Müller. Foto: Stadt Pforzheim

Doch ganz so gemächlich ging es hinter den Kulissen der Weinheimer SPD wohl doch nicht zu. Nach RNZ-Informationen machte unter den Sozialdemokraten schon sehr früh ein Name die Runde: Monika Müller. Die 43-Jährige amtiert seit 2011 als Bürgermeisterin für Soziales, Bildung und Sport der Stadt Pforzheim. "Ich wurde im Sommer von unterschiedlichen Seiten auf die Weinheimer Wahl aufmerksamgemacht", bestätigte sie gestern gegenüber der RNZ. Zu "konkreten oder gar verbindlichen" Gesprächen sei es jedoch nicht gekommen, teilte sie mit.

Eine Chance, der einige Sozialdemokraten aus der Region inzwischen nachtrauern. Die Juristin mit Verwaltungserfahrung, dreifache Mutter und profilierte Sozialdemokratin, hätte Manuel Just womöglich Paroli bieten können, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Bekanntlich haben sich die Vorstände von CDU und Freien Wählern inzwischen hinter den amtierenden Hirschberger Bürgermeister gestellt. Er gilt als bislang aussichtsreichster Kandidat - und stellt sich selbst als Mann der "bürgerlichen Mitte" dar. Das linke Lager braucht nun mehr denn je eine überzeugende Persönlichkeit, wenn es die Sache überhaupt noch in die eigenen Hände nehmen will.

Doch egal, um wie viele Sekunden, Minuten oder gar Stunden sie ihn verpasst haben: Der Zug "Monika Müller" ist für die Weinheimer Sozialdemokraten abgefahren - in Richtung Wolfsburg. Dort wurde eine neue "Stadträtin für Soziales und Gesundheit, Sport und das Klinikum Wolfsburg" gesucht. In Niedersachsen bezeichnet dies die Position einer Bürgermeisterin. Müller bewarb sich - und der Wolfsburger Gemeinderat wählte sie. Einstimmig. Müller sieht das Interesse, das ihr auch in Weinheim entgegengebracht wurde, nicht allein politisch begründet: "Ich gehe davon aus, dass ich angesprochen wurde, weil ich eine enge familiäre Bindung hierher habe: Mein Vater ist Weinheimer. Ich kenne die Stadt und mag sie erklärtermaßen", gibt sie sich bescheiden. Sie werde die Zweiburgenstadt weiter gerne und oft besuchen: "Allein schon wegen meiner dortigen Verwandten."

So bleiben die Aussichten einer nach wie vor möglichen SPD-Kandidatur vage: Anwalt und AWO-Funktionär Daniel Schwöbel will offenbar nicht. SPD-Ortsvereinsvorsitzende Stella Kirgiane-Efremidou, ebenfalls eine gestandene Sozialdemokratin, ist weiter im Rennen. Sie bringt aber keine Berufserfahrungen in den Bereichen Recht und Verwaltung mit - was auch in den Reihen der SPD als wichtig erachtet wird. Spekulationen um Widerstände vonseiten einiger weniger, etablierter Weinheimer SPD-Politiker erteilte Monika Müller auf Nachfrage eine Absage: Davon sei ihr nichts bekannt. Überhaupt hätte sie erst mal mit den Akteuren vor Ort reden müssen, damit es so weit hätte kommen können, so ihre Antwort.

Gibt es weitere Interessenten von "außerhalb"? Gedankenspiele rankten sich zuletzt wohl auch um Michael Bangert (44), SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Edingen-Neckarhausen. Er war 2015 bei der Bürgermeisterwahl in der Doppelgemeinde angetreten, aber dem heutigen Amtsinhaber Simon Michler (CDU) unterlegen. Im Gespräch mit der RNZ zeigte sich der Anwalt überrascht: Er wisse von nichts. Interesse hört sich anders an.