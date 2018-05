Von Günther Grosch

Weinheim. Der Weinheimer Kautschuk-Bodenbelagshersteller "Nora Systems" bleibt auf Wachstumskurs. Das teilte die Unternehmensspitze im Verlauf der gestrigen Bilanzpressekonferenz mit. Die Firma hat im Berichtsjahr rund 8,1 Millionen Euro in neue Anlagen und technische Neuerungen investiert. Der Umsatz stieg um 3,6 Prozent auf 229,1 Millionen (2016: 221,1 Millionen) Euro. Allein die Inbetriebnahme zweier weltweit einmaliger automatischer "Hightech"-Vulkanisationspressen, von Finanzgeschäftsführerin Christa Hoffmann als "zentraler Meilenstein" in der Firmengeschichte bezeichnet, schlugen mit je 3,5 Millionen Euro zu Buche. "Damit ebnen wir den Weg in Richtung Automatisierung der Produktionsprozesse", ergänzte Vertriebs- und Marketingchef Andreas Mueller.

Angesichts gestiegener Rohstoffpreise und weiterer Investitionen in die Vertriebsorganisation verringerte sich der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 44,2 Millionen auf 37,5 Millionen Euro. Ein Minus von 15,2 Prozent. Als "Wachstumstreiber" erwies sich mit 41 Prozent des Umsatzes Nordamerika. Deutschland mit 23 und das übrige Europa 22 sowie China mit neun Prozent verzeichnen nach Angaben der Geschäftsleitung eine "stabile Situation".

Die Quadratmeterzahl der verkauften Kautschukböden erhöhte sich um etwa acht Prozent. Neue Märkte mit einem hohen Wachstumspotenzial sehen Hoffmann und Mueller vor allem in Südamerika und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2017 erreichte Nora Systems eine gegenüber dem Vorjahr kaum veränderte Mitarbeiterzahl von 1131 Menschen (plus 28) im Innen- und Außendienst. Davon sind 839 in Deutschland tätig. Alleiniger Produktionsstandort bleibt Weinheim.

Galt im Vorjahr der Einbau einer neuen Stanze für die Kautschukfliesen der Produktreihe "norament" als Highlight, so sind es diesmal die beiden automatischen Vulkanisationspressen, die zur deutlichen Effizienzsteigerung beitragen. Wo jetzt zwei Maschinen zur Herstellung der quadratmetergroßen Kautschukfliesen eingesetzt werden, brauchte es zuvor fünf mechanische Pressen.

"Das bedeutet eine Effizienzsteigerung um etwa 30 Prozent", erläuterte Projektleiter Jürgen Wallmann beim Presserundgang. Beeindruckend: die Dimensionen der 70 Tonnen schweren, auf einer Länge von 27 Metern aufgebauten und passgenau bis unter die neun Meter hohe Decke reichenden Giganten. Mehr als 100 Kubikmeter Beton mussten als tragende Schicht in das sieben Meter dicke Fundament verbaut werden. "Wir mussten unter den Grundwasserspiegel der neben dem Gebäude vorbeifließenden Weschnitz gelangen." Weiterer Effekt, so Wallmann: "Die neuen Maschinen verbessern die Arbeitsbedingungen, da durch die automatischen Abläufe weniger körperlicher Einsatz notwendig ist."

Nicht nur in der Produktion nehmen Digitalisierung und Automatisierung Gestalt an. So wurden auch bei "nora" zahlreiche Geschäftsvorgänge automatisiert und damit für die Mitarbeiter vereinfacht. Unter anderem wird im Bereich "Human Resources" die Personalgewinnung über Internet, das sogenannte E-Recruiting, ausgebaut. Neue Möglichkeiten nutzt der Produzent von Schuhkomponenten und Weltmarktführer in der Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen in punkto erneuerbare Energien. Seit diesem Jahr bezieht das Unternehmen seinen kompletten Strombedarf von bis zu 25.000 Megawattstunden aus den Orsted-Offshore-Windparks in der dänischen Nord- und Ostsee. Stolz ist man in den Reihen der drei-köpfigen Unternehmungsführung - Forschungs- und Entwicklungsvorstand Peter Schwarzenberg konnte an der Pressekonferenz nicht teilnehmen - auf die kürzlich erhaltene "Cradle-to-Cradle-Zertifizierung" in Silber. Die "C2C"-Philosophie versteht alle Materialien als Wertstoffe, die entweder in biologische oder technische Kreisläufe zurückkehren und damit keinen Abfall entstehen lassen. Müller: "Das Konzept macht aus Gebäuden Rohstoffdepots der Zukunft".

Fürs laufende Jahr werden "keine nennenswerten Ausschläge nach oben oder unten" erwartet. "Kein Thema", so Hoffmann, seien die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle. Als Referenzprojekte nannte Müller die Verlegung von 100.000 Quadratmetern Fußboden in einer Schule in China sowie die Ausstattung von Teilen des Zalando-Hauptquartiers in Berlin.