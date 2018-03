Von Carolina Paul

Schriesheim. Der Mathaisemarkt-Dienstag ist seit Jahren bei feierwütigen Besuchern fest reserviert. Wo früher einmal die Radio Regenbogen Party den Gästen einheizte, rocken mittlerweile Mallorcas Party-Schlagerstars die Bühne. Ganz nach dem Motto "Schriese goes Mallorca" verwandelt sich das Festzelt von Hamel-Wirtin Ilona Böhm für einen Abend in die Partyhochburg der Balearen.

Dieses Jahr sind bei der "Maximum Sunshine Party" DJ Danny Malle, Almklausi, Ikke Hüftgold, Willi Herren, Markus Becker und - als einzige Frau im Bunde - Newcomerin Isi Glück dabei. Am Anfang vermittelte noch eine Agentur die Auftritte der Sänger. Mittlerweile kennt die Festzeltwirtin einige Mallorca-Stars persönlich und vertraut bei ihrer Auswahl auf den Rat ihres Kumpels Markus Becker.

"Dieses Jahr wollte ich liebend gerne eine Frau dabei haben", sagt Böhm, "da wir aber Mia Julia nicht bekommen können, hat mir Markus dann den Tipp mit Isi Glück gegeben. Sie ist das neue Sternchen und unsere Miss Germany." Auch bei der genauen Zusammenstellung gibt sie das Zepter nicht an eine Agentur ab, sondern organisiert die Auftritte selbst.

Entgegen aller Kritik im vergangenen Jahr sei es eine "super-schöne Party" gewesen. "Von 17 bis 70 Jahre war alles dabei", schätzt sie das Publikum ein. Auf Facebook habe sie sogar gelesen, dass es die beste Party gewesen sei, die es jemals dienstags gegeben habe. Auch vonseiten der Sicherheitskräfte fiel die Bilanz positiv aus: "Es gab keine Schlägereien im Zelt, nur kleinere Rangeleien", so Böhm, "wie es auf dem Platz und außerhalb aussah, kann ich natürlich nicht beurteilen."

Wie auch bei jeder anderen Feier im Festzelt, ist immer eine Gruppe von Sicherheitsleuten vor Ort, die ein Auge auf die feiernde Menge wirft. Bei der Maximum Sunshine Party "Schriese goes Mallorca" sind, anders als vielleicht erwartet, genau so viele Sicherheitsmänner anwesend wie bei den anderen Veranstaltungen. Außerdem wird im Festzelt kein hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt, trotzdem versucht das Personal, mit verschiedenfarbigen Armbändern, Minderjährige von Volljährigen zu unterscheiden. Den Jugendschutz nimmt sie ernst und ist stolz darauf, dass die Zusammenarbeit mit den Ämtern so gut klappt.

Der nächsten gelungenen "Maximum Sunshine Party" steht damit nichts mehr im Weg.

Info: Vorverkaufskarten können bis Montag, 5. März, für zehn Euro bei Ela’s Modeatelier, Talstraße 11, und im Bürgerbüro der Stadt Schriesheim im Rathaus erstanden werden. Über das Internet sind die Tickets zuzüglicher einer Systemgebühr bis Mittwoch, 28. Februar, unter www.hamel-zelt.de erhältlich. Am ersten Mathaisemarkt-Wochenende können sie auch im Festzelt gekauft werden. An der Abendkasse kosten die Karten 12,50 Euro. Einlass ist um 18 Uhr, beginnen wird die Party um 19 Uhr.