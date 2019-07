Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor der Kommunalwahl wurde auch in Ladenburg spekuliert, welche Persönlichkeiten dem neuen Gremium angehören würden. Der Name der 62 Jahre alten Lehrerin Uta Blänsdorf-Zahner wurde dabei oft genannt, denn die Sozialdemokratin ist bekannt.

Ihr Mädchennamen Blänsdorf steht für das Historische Fotoarchiv von Ladenburg, das ihr Vater mit viel Leidenschaft aufgebaut hat und das jetzt von Lore Blänsdorf geleitet wird. Die Mutter der neuen Stadträtin ist auch Ehrenmitglied im Heimatbund, und so ist Uta Blänsdorf-Zahner zwangsläufig mit der Ladenburger Stadtgeschichte vertraut.

Auch der Name ihres Mannes Wolfgang, den sie 1983 heiratete, kennt eigentlich jeder. Der viel zu früh verstorbene Kreisrat und Kommunalpolitiker prägte die Sozialdemokratie in Ladenburg wesentlich mit. Er war Leiter der Volkshochschule und bei allen Wahlen der Stimmenkönig der Sozialdemokraten.

Uta Blänsdorf-Zahner wollte nie im Vordergrund stehen, ihre Arbeit als Lehrerin an einer Schwetzinger Gemeinschaftsschule füllte sie voll aus. Und dann war da noch die Familie. "Einer musste das Familienleben ja managen."

Nach ihrem überzeugenden Wahlergebnis - Blänsdorf-Zahner holte als Neuling beachtliche 2200 Stimmen - wird die Sozialdemokratin nun aber selbst öfter in der Öffentlichkeit stehen. Sie habe lange überlegt, ob sie sich für den Gemeinderat aufstellen lassen sollte. Denn ihr war klar, dass eine Kandidatur auch mit einem Mandatsgewinn verbunden sein kann.

Zumal bei ihrem Werdegang in der Partei: Erst vor zwei Jahren trat sie der SPD bei, wurde aber gleich in der ersten Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt. Ihre besonnene Art und ihre ausgewiesene Ladenburg-Kompetenz kamen überall gut an.

Das kommt nicht von ungefähr. "Bei uns zu Hause waren Politik und Geschichte immer große Themen." Als sie noch nicht verheiratet war, setzte sie sich schon aktiv für die Belange der Jugend ein. Sie und ihr Mann waren später dann Gründungsmitglieder des Trägervereins des Jugendzentrums "Kiste".

Mit elf Jahren zog Uta mit ihren Eltern von Mannheim nach Ladenburg, am Carl-Benz-Gymnasium machte sie Abitur, ihr Vater war Gründungsmitglied des CBG-Fördervereins. "Ich habe mich in Ladenburg schon immer sehr wohl gefühlt", sagt Blänsdorf-Zahner. Erfüllung gab ihr der Beruf als Englischlehrerin und Kunsterzieherin.

Überhaupt spielt die Kunst in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Urlaubsreisen hatten immer kulturelle Zusatzeffekte, Zahners besuchten gerne Kunstausstellungen und Vernissagen, sie sammelten Skulpturen. Besonders stolz ist Blänsdorf-Zahner auf ihre Bambara-Sammlung. Mit dem Bildhauer aus der Partnerstadt Garango in Burkina-Faso verbindet sie eine lange Freundschaft.

Blänsdorf-Zahner will Ansprechpartnerin für alle Ladenburger sein. Ihre Schwerpunkte möchte sie in der Bildungspolitik setzen, auch die Belange der Jugend sind ihr wichtig. Ebenso die Stärkung des Kultur- und Geschichtsstandortes Ladenburg, denn ihr Mann und ihre Eltern haben vorgelebt, dass das kulturelle und geschichtliche Erbe einer Stadt ein Schatz sein kann.

Wichtig ist es ihr auch, gepflegte Gespräche zu führen. Sie will andere Meinungen hören, um reflektieren zu können. Wer Entscheidungen trifft, der sollte abwägen können, sagt sie. Es ist ein Satz, der auch aus dem Mund von Wolfgang Zahner hätte kommen können.

Ihre beiden Kinder Elisabeth und David sind ihr eine große Stütze; auch zu ihrer Mutter, mit der sie in einem Reihenhaus in der Südstadt wohnt, hat sie einen sehr guten Kontakt. "Die Familie hält zusammen, und das ist für mich das Wichtigste", sagt sie.

Das Ehrenamt, das sie ausüben wird, nimmt Blänsdorf-Zahner ernst. "Ich werde präsent sein, um die Vereine und Institutionen zu unterstützen", verspricht sie. Ihr sei klar, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können und es ihr auch nicht gelingen werde, "es jedem recht zu machen": "Wichtig ist, dass man eine gemeinsame Gesprächsbasis findet und an der Lösung von Problemen konstruktiv mitarbeitet."