Da im Rhein-Neckar-Raum ein knappes Angebot an freien Wohnungen besteht, soll ein Grundsatzbeschluss zu einem Neubaugebiet unterhalb der B3 in Leutershausen erarbeiten werden. Archivfoto: Dorn

Hirschberg. (ze) In seiner Neujahrsansprache 2018 hatte der damalige Bürgermeister Manuel Just angekündigt, dass der Gemeinderat sich mit der Ausweisung eines neuen Baugebiets beschäftigen werde. Auf einem ein bis drei Hektar großen Areal sollten junge Familien genauso Platz finden wie diejenigen, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind.

"Hierzu wurden dem Gemeinderat geeignete Erschließungsgebiete im Bereich unterhalb der B3 im Ortsteil Leutershausen und Rahmenbedingungen, wie beispielsweise städtebauliche Verträge, vorgestellt", heißt es in einem Antrag, den die Fraktionen von CDU, Freien Wählern und FDP am Dienstag in der Gemeinderatssitzung stellten.

Um diese Aktivitäten voranzutreiben, beantragten die drei Fraktionen, dass die Gemeindeverwaltung einen Grundsatzbeschluss zu einem Neubaugebiet unterhalb der B3 in Leutershausen erarbeiten und dem Gemeinderat zeitnah vorlegen soll. Nach diesem Grundsatzbeschluss soll im zu erschließenden Neubaugebiet unterhalb der B3 "ein rechtlich verhältnismäßiger prozentualer Anteil von bezahlbarem Wohnraum für niedrige und mittlere Einkommensschichten mit den hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen" geschaffen werden.

Begründet wurde dieser Antrag mit dem im Rhein-Neckar-Raum knappen Angebot an freien Wohnungen, bei gleichzeitig hohem Preisniveau, unter dem vor allem Personen und Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu leiden hätten.

Darüber hinaus beantragten die drei Fraktionen einen Aufstellungsbeschluss zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg, über den spätestens in der übernächsten Sitzung des Gemeinderats abgestimmt werden soll. Das ermögliche, dass im zweiten Halbjahr mit den weiteren Planungen und Diskussionen begonnen werden könne. Die notwendigen Haushaltsmittel dafür seien bereits im Haushalt 2020 eingepreist und sollten auch im Nachtragshaushalt in ausreichender Höhe berücksichtigt werden.

Hintergrund dieses Antrags ist nicht nur, dass im bestehenden Gewerbepark keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr vorhanden sind. Vielmehr habe die Corona-Krise und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt gezeigt, wie wichtig die Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde sind. Die rechtliche Grundlage für eine Erweiterung des Gewerbeparks in südlicher Richtung um zehn Hektar seien zudem durch die kürzlich verabschiedete Änderung des Flächennutzungsplans gegeben.

Beide Themen stünden bereits auf der Agenda für den Gemeinderat, ging Bürgermeister Ralf Gänshirt auf diese Anträge ein. Jedoch hätten die Corona-Krise und die damit verbundene Haushaltssperre für Verzögerungen gesorgt. "Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass wir diese Verzögerungen bis zum Ende des Jahres aufholen könnten", betonte Gänshirt. Diese könnten keineswegs wieder gut gemacht werden.

Darüber wunderte sich allerdings Matthias Dallinger (CDU), denn das Bauamt der Gemeinde sei doch von den Auswirkungen der Corona-Krise nicht betroffen gewesen und hätte daher die Entwicklung eines Neubaugebietes und die Erweiterung des Gewerbegebiets vorantreiben können. "Wir arbeiten mit vielen Planungsbüros und Behörden zusammen, und die waren in dieser Zeit oft nicht erreichbar", erläuterte Gänshirt. Weitere Ausführungen dazu kündigte er für den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung an.