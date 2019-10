Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wenn zu einem Vor-Ort-Termin knapp 70 Teilnehmer jedweden Alters erscheinen, ist das nicht wenig. Und es ist ein Zeichen dafür, dass der kleine Vollsortimenter "Markthaus" in Neckarhausens Hauptstraße 415 zumindest von den Anwesenden bei der Bürgerinformationsveranstaltung der Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) als unverzichtbare Einkaufsmöglichkeit gesehen wird.

Der Supermarkt mit Rewe-Discounterpreisen ist, neben vier weiteren Standorten und der Jobbörse, die definitiv dichtmachen muss, von der Insolvenz der gemeinnützigen Markthaus Mannheim GmbH betroffen. Für rund 115 Beschäftigte ist derzeit unklar, wie es weitergeht. In Neckarhausens "Markthaus" mit einer Verkaufsfläche von 134 Quadratmetern arbeiten drei Vollzeitkräfte und ein Azubi im zweiten Lehrjahr.

Seit zehn Jahren sei man in Edingen-Neckarhausen, seit drei am jetzigen Standort, sagte Marktleiter Roger Zimmermann. In Mannheim ist das soziale Second-Hand Kaufhaus "Markthaus" seit 20 Jahren präsent. Die gemeinnützige GmbH bietet inklusive Arbeitsplätze und Waren aus Haushaltsauflösungen zu fairen Preisen auch für Bedürftige.

Gesellschaftlich betrachtet ein absoluter Gewinn, in wirtschaftlicher Hinsicht jedoch für neue Investoren nicht attraktiv, wie Insolvenzverwalter Thomas Oberle von der Kanzlei Schilling, Zutt & Anschütz anmerkte. Alle Gespräche in dieser Richtung seien bislang gescheitert. Ziel sei es nun, einen Vergleich mit den Gläubigern zu schließen.

Der Insolvenzplan beinhalte, dass die Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten. Gelinge das, könne man durch Umstrukturierungen und Veränderungen im "Markthaus" verhindern, dass es wieder in wirtschaftliche Schieflage gerate. Auf Anfrage eines Bürgers bestätigte er, dass unter anderem ein transparentes Warenwirtschafts- und Bestellsystem eingeführt werden müsste. "Neckarhausen ist bei weitem der kleinste Standort mit dem geringsten Umsatz. Das ist im Gefüge ein Problem", sagte Oberle. Eine Analyse von Rewe besage jedoch, dass eine Vergrößerung der Verkaufsfläche das Problem in Neckarhausen nicht löse.

Das bestätigte Marktleiter Roger Zimmermann. "Wir bräuchten mehr Einkäufe und mehr Kunden. Und da sind alle gefragt, Bürger und Politik", meinte er. Zimmermann meinte, die Verwaltung müsse mehr für den Einzelhandel tun. So sei es ein Problem, dass die Parkplätze vor dem Neckarhäuser "Markthaus" oft dauerhaft zugestellt seien. Auch die Kurzzeitparkplätze. Der Ordnungsdienst müsste das mehr kontrollieren. "Wir müssen allen bewusst machen, dass es um die Standortsicherung geht", betonte er.

"Wo sollen die Neckarhäuser einkaufen, wenn ihr nicht mehr da wärt? Hier gibt es alles, was man braucht", sagte Doris Dehoust. Ihr schlossen sich etliche weitere Bürger an. Zimmermann bestätigte auf Anfrage von Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling, dass es ein Informationsdefizit auch über die Preise im "Markthaus" gebe. "Wir sind so günstig wie die Discounter und versuchen immer wieder durch verschiedenste Aktionen, Aufmerksamkeit zu wecken."

Gut, dass Gemeinderat Dietrich Herold rechtzeitig von einer Sitzung des Kreistags eintraf. Denn sein Vorschlag, über die Gründung einer Dorfladen-Genossenschaft nachzudenken, stieß auf Zustimmung.

Rechtlich sei es möglich, so Oberle, das Neckarhäuser "Markthaus" aus der Insolvenzmasse herauszulösen und an eine neu zu gründende Genossenschaft zu übertragen. "Dann könnte man auch die Mitarbeiter übernehmen", meinte Herold. Eine Genossenschaft zu gründen, berge keine hohen Hürden, doch sei dann auch bürgerschaftliches Engagement, möglicherweise durch einen Förderverein nötig. Am besten wäre es, wenn sich der Gemeinderat funktionierende Genossenschafts-Dorfläden in der Region anschaue, so Herold.

Die Gemeinde habe großes Interesse, dass die Nahversorgung in Neckarhausen gewährleistet bleibe, sagte Thea-Patricia Arras von der Stabstelle des Bürgermeisters. "Wir haben viele Gespräche geführt und prüfen alle Möglichkeiten", erklärte sie. UBL-Fraktionssprecher Klaus Merkle, der eingangs auch begrüßt hatte, sagte, nun sei der Gemeinderat gefordert. "Es ist unheimlich wichtig, dass der Markt hierbleibt", betonte Merkle.

Und die Zeit drängt. Denn Oberle sagte, eine Schließung des Neckarhäuser "Markthauses" drohe Ende Januar 2020. So weit wird es nun aber doch nicht kommen. Am Mittwochnachmittag hat Bürgermeister Simon Michler eine Lösung zur Rettung des Markthauses zumindest für die kommenden Jahre präsentiert.