Unter dem Motto „Wild Wild West“ feierten zahlreiche Narren als Cowboys, Sträflinge in gestreiften Anzügen oder Häuptlinge verkleidet bei der Rosenmontagsparty des Fördervereins des Gesangvereins. Fotos: Schröder

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. "Man kann hier einfach mal bekloppt sein", erklärt die 19-jährige Sophie Speicher und lacht. Sie ist mit Freundinnen bei der Rosenmontagsparty vom Förderverein des Gesangvereins Neckarhausen in der Eduard-Schläfer-Halle. "Man kann sich verkleiden, und es macht einfach total Spaß", stimmt ihr Antonia Ruck (19) zu. Und Silke Pajenkamp (19) ergänzt: "Es ist auch mal ganz schön, nicht nur mit Jungen zu feiern."

Die häufige Annahme, dass Fasching außerhalb der Großstädte nur etwas für das ältere Publikum ist, konnte die Rosenmontagsparty der Sänger widerlegen. Hier feierten Jung und Alt ganz selbstverständlich zusammen. Zu Besuch waren wie eh und je auch die Neckarhäuser Kummetstolle. Mit Männerballett, Schautanz und Prinzessin Imke I. vom tanzenden Narrengestein lieferten sie die Höhepunkte der Party. Unter dem Motto "Wild Wild West" ging es närrisch zu in der "Eddie-Sleeper-Hall", wie Schriftführer und Moderator René Zieher die Turnhalle am Freizeitbad kurzerhand umtaufte. Viele Häuptlinge, Cowboys und Sträflinge in gestreiften Anzügen erfüllten die Kostümierungsansprüche des Vereins, aber auch ein einsamer Kapitän durfte bleiben. Zwischen Verkleidungen, Helene Fischer und gefüllten Gläsern lag der Zauber der scheidenden Faschingszeit.

Aber warum feiern die Besucher den Rosenmontag so gerne? "Es ist einfach schön, den Alltag noch einmal zu vergessen so kurz vor der Fastenzeit", fand Franz Schläfer, der sowohl beim Gesangverein wie auch den Kummetstolle Mitglied ist. Außerdem sei es ein willkommener Anlass, sich auch außerhalb der Singstunde zu treffen und gemeinsam zu feiern. "Und als Gemeinde zwischen Großstädten ist es wichtig, zu zeigen, dass es hier nicht verschlafen zugeht", betonte er und sollte recht behalten – erst gegen 3.30 Uhr schlossen die Veranstalter die Halle ab.

Die Rosenmontagsfete ist nicht zuletzt auch ein Beweis der vereinsübergreifenden Freundschaft in der Gemeinde. "Gerade wir Vereine im Ort müssen uns gegenseitig unterstützen", betonte Elferratspräsident Marius Ebert in seiner Ansprache und versicherte, dass man dies besonders bei den Sängern gerne mache.

Die Brücke zwischen Kummetstolle und Gesangverein schlugen René Zieher und Anja Speicher – "unser Bütten-Ass", wie Ebert das Duo lobte. Mittlerweile sind sie zwar in beiden Vereinen Mitglied, ursprünglich fanden sie aber nur für die Büttenreden ihren Weg vom Gesangverein zu den Kummetstolle. "Es ist einfach schön, dass das Brauchtum im Ort erhalten wird", fand Speicher.

Eine "hundertjährige Tradition" wie Norbert Bozek, der Ehrenvorsitzende der Sänger, sagte, mag es noch nicht sein, aber dennoch ist die Veranstaltung nicht mehr wegzudenken. In ihrer langen Geschichte durchlebte die Rosenmontagsparty aber einige Veränderungen. "Die Veranstaltung hat Tradition, ist aber auch an die Zeit angepasst", erläuterte Bozek. Das zeige sich schon bei den Verkleidungen. "Früher trugen ja alle Masken und waren auch wirklich nicht zu erkennen", erzählte er. "Und um Mitternacht gab es dann die große Demaskierung." Das ist heute anders, die Gäste kostümieren sich nur noch. Ist das besser oder schlechter? "Es war früher gut und entsprach der Zeit, und es ist heute gut und entspricht der Zeit", sagte Bozek diplomatisch. Aber nicht nur die Gäste gingen mit der Zeit, sondern auch die Einlagen der Kummetstolle.

Verstand man früher unter Männerballett noch Herren, die in Frauenkostümen tanzten, legte die junge Gruppe der Kummetstolle mit Sonnenbrillen und Pilotenoverall einen Schautanz hin. "Wir probieren wirklich, was zu machen, es gibt ja auch viele, die nur mit dicken Bäuchen wackeln", sagte einer der Tänzer. "Es macht einfach total Spaß, manche sind schon 13 Jahre dabei, andere sind gerade mal 13 Jahre alt", erzählte er.