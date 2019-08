Mit drei Böllerschüssen und dem Fassbieranstich startet die Kerwe in Neckarhausen am Samstag um 16 Uhr. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Sie ist klein, aber gemütlich, die Neckarhäuser Kerwe, die am Samstag um 16 Uhr vor dem Freizeitbad mit den drei traditionellen Böllerschüssen aus der Kanone der Schützengesellschaft Neckarhausen und der Inthronisation der "Kerwe-Schlumbel" startet. Dazu werden, auch das hat Tradition, die klassischen Kerwegaben "Weck, Worscht und Woi" an das Ortsoberhaupt übergeben.

Danach wird weitergefeiert, und das bis zum Montagabend. Es ist besonders dem Förderverein des FC Viktoria Neckarhausen zu verdanken, dass er das Brauchtum an allen drei Tagen der Kerwe kräftig hochhält. Und auch dafür sorgt, dass die Eröffnung immer zu einem kleinen Schaulaufen der "Schlumbel" gerät: Sie kam schon mit dem Motorrad, übers Wasser und sogar als Bürgermeister-Kandidatin.

Die RNZ hat die wichtigsten Informationen zur Kerwe zusammengefasst:

> Am "Kerwe-Bembel": Auf der Bühne am "Kerwe-Bembel" der Viktoria spielt Samstagabend ab 19.30 Uhr die Band "Grey, Black & Blond" bei zugleich geöffnetem Barbetrieb. Am Sonntag, 1. September, geht es bei der Viktoria ab 10.30 Uhr weiter mit einem Frühschoppen, begleitet ab 11.30 Uhr von der Musikvereinigung Neckarhausen. Abends gibt es wiederum Live-Musik und Barbetrieb.

Am Montagabend steht ab 19.30 Uhr mit der "LA. Blues Connection" eine neue Band auf der Bühne am "Kerwe-Bembel". Hans Schmitt (Guitars, Leadvocals), Andy "Doc" Kraus (Bass, Backingvocals), Matthias Schlucker (Keyboards, Backingvocals) und Drummer Jochen Schmitt haben sich mit Leidenschaft der Musik von BB King, Muddy Waters, Gary Moore, Joe Bonamassa, Stevie Ray Vaughan verschrieben. Alle vier sind Profimusiker mit jahrzehntelanger Erfahrung als Live-Musiker und/oder Musiklehrer. Geöffnet ist der "Bembel" der Viktoria bereits ab 10.30 Uhr, ab 11.30 Uhr werden die beliebten Knöchel mit Kraut serviert.

> In der Hauptstraße 376: Nur wenige Meter entfernt, in der Hauptstraße 376, öffnen SPD-Ortsvereinsvorsitzender Michael Bangert und seine Frau Claudia zum neunten Mal ihren Hof zum "Kerwe-Hock" am Samstag ab 17 Uhr. Bei Gegrilltem, einer Salatauswahl und von Claudia Konrad selbst gebrautem Roggenbier lässt es sich auch hier wunderbar verweilen. Am Sonntag werden an gleicher Stelle ab 13 Uhr wieder selbst gebackene Kuchen und Torten vom ASB-Frauenchor angeboten.

> Beim "Chor-Café": Kaffee und Kuchen gibt es samstags und sonntags auch beim Gesangverein Neckarhausen, der sein "Chor-Café" am Schloss auf Höhe der Elektro-Tankstelle aufschlägt.

> Bei der CDU und dem BDS: Am Sonntag sind ferner der CDU-Gemeindeverband mit seinem Getränkestand neben der Schlosseinfahrt sowie der Bund der Selbstständigen mit Glücksrad und Infos zur lokalen Wirtschaftswelt vertreten.

> Verkaufsoffener Sonntag: Am Kerwe-Sonntag findet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ein "verkaufsoffener Sonntag" statt, an dem sich die einzelnen Geschäfte beteiligen dürfen, aber nicht müssen.

> Sperrungen und Umleitungen: Die Hauptstraße wird zwischen der Schlossstraße und der Speyerer Straße in der Zeit von Freitag, 30. August ab 10 Uhr bis Dienstag, 3. September, 8 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung des erfolgt über die Schlossstraße, Friedrich-Ebert-Straße zur Speyerer Straße und ist ausgeschildert. In der Schlossstraße wird auf der Südostseite zudem ein Halteverbot angeordnet.

Die Bushaltestelle auf der Schlossseite wird wie gewohnt angefahren. Die Bushaltestelle auf der Seite des Freizeitbades kann nicht verlegt und somit nicht angefahren werden.