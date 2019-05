Von Philipp Weber

Weinheim-Sulzbach. Die Umfragen mögen den Grünen sonnige Zeiten verheißen, doch am Wochenende haben sie Pech mit dem Wetter. Zu Beginn der Wanderung durch die Bergstraßen-Landschaft oberhalb des Sulzbacher Friedhofs gießt es in Strömen. "Wir hatten mehr Teilnehmer eingeplant, aber es gab Absagen", sagt GAL-Stadtrat und Grünen-Landespolitiker Uli Sckerl. Doch als der "Tourguide", Botaniker und BUND-Aktive Siegfried Demuth die rund 20 Köpfe zählende Gruppe den "Geisenrain" hinaufführt, beruhigt sich das Wetter.

Hohlwege wie dieser sind in Baden-Württemberg geschützte Biotope, so Demuth. Entlang der Bergstraße gibt es sie häufig. Geschaffen hat sie der Mensch. Generationen von Bauern lenkten ihre Fuhrwerke die Hänge gen Mannheim hinab, der weiche Lössboden gab nach, Niederschläge schwemmten die Wege weiter aus. Inzwischen ist dieser Effekt gestoppt: Wo Hohlwege genutzt werden, sind sie meist mit Asphalt und Bordsteinen gesichert.

Die steilen, von Baumwurzeln durchzogenen und von der Sonne beschienenen Wände am Rande der Hohlwege sind jetzt die Heimat von Wildbienen sowie Wespen- und Spinnenarten. "Es sind Lebensräume, die man kaum nachbauen kann", schwärmt Demuth. Doch die Wanderung der GAL-Wahlkämpfer beinhaltet nicht nur landschaftsgeschichtliche Botschaften: Die Grün-Alternativen wollen sich für den Artenschutz einsetzen - vor der eigenen Haustür. Sckerl verweist auf den vor einer Woche veröffentlichten Bericht des Weltbiodiversitätsrats: Die Experten schätzen, dass bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. "Das ist ein schlimmeres Artensterben als zu Zeiten der Dinos."

Das Land Baden-Württemberg hätte seit 2011 - dem ersten Jahr mit einer grün-geführten Landesregierung - vieles unternommen. "Wir haben europaweit den Anfang gemacht. Mit einem Sonderprogramm wird das Artensterben im Land tatsächlich aufgehalten", so Sckerl. Neben konkreten Maßnahmen in Sachen Landschaftsschutz habe das Land unter anderem ein Insektenmonitoring gestartet. Auch Grünenmitglied Demuth kann bestätigen, dass die Mittel für den Naturschutz deutlich erhöht wurden.

Weinheim sei seit 2014 "Gentechnikfreie Region" und seit 2018 "Pestizidfreie Kommune", so die GAL-Politiker. Nun wollen sie den Artenschutz in der Siedlungsfläche vorantreiben. "Wir möchten Vorgartenbesitzer für einen artenreichen Pflanzenbewuchs sensibilisieren. Natürlich auf freiwilliger Basis", so Stadträtin Elisabeth Kramer. Sie will sich für gärtnerische Vorgaben in Bebauungsplänen, insektenfreundliche Blumenwiesen sowie Gebüsche mit Brutmöglichkeiten für Vögel einsetzen. Außerdem fordert die GAL eine Baumschutzsatzung.

Begrüßt werden auch Blühstreifen am Rand von Ackerflächen, seit 2015 sind diese Pflicht. Wenngleich Demuth darin bei Weitem nicht die Lösung aller Probleme sieht: "In Bezug auf den Artenschutz ist so etwas eher eine Notoperation. Um den Patienten zu stabilisieren, bauchen wir zusammenhängende Lebensräume."

Ein weiteres Beispiel für die Artenschutzproblematik zeigt der BUND-Mann am Rand des Hohlwegs. Hier wachsen Robinien, keine einheimische Art. Auch die Walnuss - eigentlich ein südosteuropäisches Gewächs - profitiert hier vom Klimawandel und keimt stark. Das Problem: Die Neophyten können eine jahrtausendealte Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren durcheinanderwirbeln. Von und mit einer einheimischen Art leben deutlich mehr andere Organismen.

Schon haben die Wanderer das Gelände des früheren Sulzbacher Steinbruchs erreicht. Hier ist eines von drei Weinheimer Naturschutzgebieten. Vorher wirft man einen Blick in die Rhein-Ebene und auf alte Flurkarten, die Demuth beschafft hat. Letztere illustrieren, dass sich die alte Kulturlandschaft mit ihrem extensiven Obst- und Weinbau auf dem Rückzug befindet. Mithilfe des Ilek-Projekts, das unter dem Motto "Blühende Badische Bergstraße" firmiert, sollen stillgelegte Hanggärten neu genutzt und der Verbuschung Einhalt geboten werden. Langfristiges Ziel sei ein Beweidungsnetz von Laudenbach bis Dossenheim. Auf dem alten Steinbruchgelände, das seit 1983 dem Naturschutz vorbehalten ist, unterhalten Demuth und weitere Ehrenamtliche eine Wiese mit Herbstzeitlosen, Helmknabenkraut oder Zypressenwolfsmilch. Demuth schätzt, dass hier 100 bis 120 Pflanzenarten gedeihen. Eine Tierart möchte er seltener antreffen: Wildschweine. Deren Aktivitäten machen es schwer, zu mähen.

Als die Gruppe die Weinberge der Firma Freudenberg passiert, geht es erneut um den Artenschutz. Demuth zitiert Experten, die in der Nutztierhaltung ein Problem sehen. Es brauche viel Intensivlandwirtschaft (etwa Sojaanbau), um Kühe, Schweine und Hühner zu mästen. Im Klartext: Der Mensch muss seine Lebensweise ändern, wenn er dem Artenschutz eine Chance lassen will. Aber das ist schwierig, das räumen auch die Grünen ein. Doch es sei möglich, so Teilnehmer Wolfgang A. Zotz, Gründer einer Veggie-Gruppe.

Zurück geht es durch den Sulzbacher Wald, in dem man noch Relikte früherer Gartenhütten findet. Es dauere lediglich Jahrzehnte, dann hole sich der Wald offengelassene Gärten und deren Artenreichtum zurück, erklärt Demuth, warum er die alte Kulturlandschaft schützen will.