Edingen-Neckarhausen. (nip) Nach dem Weggang von Sven Pietryka war die Stelle eines Datenschutzbeauftragten in der Verwaltung vakant. "Wir haben intern keinen Nachfolger gefunden, der das hauptamtlich machen wollte", erklärte Bürgermeister Simon Michler in der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr. Klaus Merkle, Sprecher der UBL, konnte verstehen, dass diesen Job kein Rathausmitarbeiter übernehmen wollte: "Der oder die wäre vielleicht irgendwann isoliert."

Eine Bemerkung, die ahnen ließ, dass die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten, der Arbeitsprozesse unterstützt, überwacht und evaluiert sowie Mitarbeiter berät, keine sonderliche Strahlkraft hat. Tatsächlich aber werden sie per gesetzlicher Verpflichtung gebraucht: Wenn private Unternehmen oder Behörden gegen die im Mai vergangenen Jahres in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen, eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten vereinheitlicht werden sollten, drohen saftige Bußgelder.

Nach Prüfung verschiedener Optionen schlug die Verwaltung dem Gemeinderat jetzt vor, den Datenschutz extern an Oliver Kölsch und seine Firma TrendTec UG aus Neckarhausen zu vergeben. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Vertraglich wolle man die Sache so gestalten, dass der Entwurf eine zeitliche Begrenzung, aber auch die Option zur Verlängerung vorsehe, erklärte Hauptamtsleiterin Elke Hugo. Darüber hinaus werde man intern eine Verwaltungsmitarbeiterin in datenschutzrelevanten Themen schulen und künftig als "Datenschutzkoordinatorin" einsetzen.

Auf Nachfrage von Marion Miltz-Savidis (Linke) erklärte Hugo, der externe Datenschutzbeauftragte komme zu Schulungen ins Haus oder könne per Telefon und E-Mail kontaktiert werden. Die Kosten seien noch nicht ganz verifiziert, sie seien aber als Tagespauschale üblich. Mehrbedarf werde nach Stunden verrechnet. "Wir beauftragen ihn so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich." Markus Schläfer (CDU) regte an, eventuell auch Gemeinderäte zu Schulungen mitzunehmen. "Die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten sind vielleicht nicht jedem bekannt." Thomas Zachler (SPD) hielt die externe Vergabe an Kölsch für eine gute Lösung. "Menschlich und fachlich hat er uns überzeugt", bestätigte Bürgermeister Simon Michler. "Erfreulich, dass er direkt vor Ort ist", sagte Markus Schläfer. Gerne würde man eine langfristige Basis finden.

"Die Angst vor Datenschutz wird oft übertrieben", meinte Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste). Der Kultur- und Heimatbund habe jüngst hierzu einen hervorragenden Vortrag geboten. "Man muss nur Ahnung haben", meinte Hoffmann. "Gesetzlich sind wir verpflichtet und ich sehe keine Alternative", sagte Edgar Wunder (Linke). Es wäre allerdings schön, wenn sich der Betrag nach dem ersten Jahr reduzieren ließe.