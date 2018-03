Von Marco Partner

Paris oder Mailand? Egal, Hauptsache Mathaisemarkt! Bei der mittlerweile zwölften Auflage der Modenschau präsentieren die Ateliers und Boutiquen der Stadt wieder die trendigsten Kleider und Frisuren aus der Mode-Welt. Am Dienstag, 6. März, verwandelt sich das Festzelt um 15 Uhr in einen Laufsteg.

Zehn Models werden über den Catwalk schreiten. "Es gibt blumige Blusen, Oversized-Shirts und viel Buntes. Vorrangig pink", so Renate Rauh von der Boutique "Impuls". Aber auch Erdtöne seien weiterhin en vogue. Für die Einkleidungsexpertin besteht der Reiz der Modenschau auch darin, Farben und Stile zu kombinieren. Enge Skinny-Jeans, ein ausgefranster Look oder Stickereien seien im Hosenbereich gerade "in". Dazu kommen farbenfrohe Taschen, Ketten aus Metall, Holz oder Bambus als Accessoires. "Es wird markant und knallig", freut sich Rauh.

Ela Riebel von "Ela’s Modeatelier" kann neben Off-Shoulder-Blusen, Overalls und Etuikleidern mit einer echten Besonderheit aufwarten: Wendejeans. "Die sind der Hammer", sagt Riebel über die beidseitig verwendbaren Hosen. Praktischer Nutzen steht einem schicken Aussehen also nicht unbedingt im Weg. Auch Design-Schmuck kommt bei den von Riebel ausgestatten Models zum Tragen.

Bevor die Mannequins jedoch die Bühne betreten, muss das passende Make-up her: Für Kosmetikerin und Visagistin Christa von Schachtmeyer, die auch die Modenschau moderiert, beginnt der Tag deshalb sehr früh. Die Frauen müssen geschminkt und anschließend frisiert werden. "Balayage", einen natürlichen Strähncheneffekt, nennt Frisörin Svenja Voll als ein Muss für die Modenschau. Kollege Sharam Tadayoni stellt sich dagegen auf Haarglättungen ein, aber auch auf Flecht- und Hochsteckfrisuren.

Auch die Augen werden modisch verziert. Gold, rund, klein: So sieht laut Optikerin Karin Pfister die Brillenmode aus.

Was der neuste Schrei für den Nachwuchs ist, verrät Ilse General. Seit der ersten Stunde nimmt die Inhaberin des "Kinderlädchens" an der Modeschau teil. 30 Kindermodels werden diesmal eingekleidet, von sechs Monate Kleinkindern bis zu 14-jährigen Teenagern werden die Größen bis 176 abgedeckt. "Bei den Babys geht der Trend zu Naturmaterialien, zu geprüfter Qualität", sagt General. Gleichzeitig gleiche sich bei Kindern und Teenagern die Mode immer mehr der Erwachsenenwelt an. "Es gibt immer weniger niedliche Sachen." Dafür sind Jeansjacken (schon ab Baby-Größe) stark im Kommen.

Aufgelockert wird das Programm durch Zwischenauftritte. Als Sänger wurde Sherwin engagiert, der Pop- und Rocklieder zum Besten gibt. Für DJ-Musik sorgt Peter Henninger. Während der Kindermodenschau wird eine Gruppe des AC Weinheim Hip-Hop-Tänze aufführen. Ein besonderes Extra: die Tanzschule Nuzinger, die Paartanzen präsentiert.

Daria Bieniek und Alexander Nickel werden zunächst im Wiener Walzer und später mit einen Discofox über das Parkett schwingen. "Der ist zur Zeit absolut wieder im Trend", weiß Bieniek. Modeerscheinungen gibt es also nicht nur bei der Kleiderauswahl, sondern auch bei Tanz und Musik.

Info: Die Mathaisemarkt-Modeschau findet am Dienstag, 6. März, um 15 Uhr im Festzelt statt. Der Eintritt ist frei. Präsentiert wird die Mode von Boutique Impuls, Das Kinderlädchen, Ela’s Modeatelier, Optik Pfister, Friseursalon Svenja Voll, Sharam Hairstyling und dem Kosmetikinstitut Schachtmeyer.