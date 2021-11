Weinheim. (lyd) Senkrecht nach unten zu fallen, in der Rutsche steckenzubleiben und dann aus der engen Röhre nicht befreit zu werden, ist allein für sich schon eine furchtbare Vorstellung. Dazu kommt noch die Angst, dass der Nächste nichts ahnend hinterher rutscht. Im Falle zweier Frauen Frau in der Looping-Rutsche des Weinheimer Spaßbads Miramar wurde diese Befürchtung vergangene Woche zu schmerzhafter Realität. Und wenn man den Kommentaren in den sozialen Medien glaubt, war dieser Unfall kein Einzelfall:

Neben vielen unpassend hämischen und schadenfreudigen Kommentaren sammeln sich unter unserem Post Berichte von Menschen, die diesen Albtraum ebenfalls erlebt haben: "Mal wieder jemand stecken geblieben", kommentiert beispielsweise Annika und Yael schreibt: "Ich bin auch schon zweimal stecken geblieben. Das war nur pures Glück, dass gerade niemand gekommen ist."

Die Angst und Panik, sowie bleibende Auswirkungen des Steckenbleibens beschreibt Melanie: "Dort stecken zu bleiben ist furchtbar", schreibt sie und erzählt, wie es ihr ergangen ist, als sie Ähnliches erleben musste: "Ich liebte solche verrückten Sachen. Doch diese Erfahrung war eines der schlimmsten Dinge, die mir passiert sind. Laut dem Mitarbeiter hatte ich nicht genug Körperspannung und bin somit nicht durch den Looping gekommen. Dann liegt man da in dieser mehr oder weniger engen Röhre und wird mit Wasser besprüht. Bis endlich ein Mitarbeiter kommt und mich gerufen hat, dass ich weiter nach vorne muss, um raus zu kommen."

Auch, was eine Sicherheitseinweisung an die Rutschenden angeht, werden große Unterschiede berichtet: "Bin dort auch mal hängen geblieben. Mir wurde gesagt, wenn das passiert solle ich ruhig bleiben und nicht versuchen selbst herauszuklettern, nach 2-3 Minuten würde mich jemand über den Notausstieg herausholen und so war es auch", berichtet Ena. Bennifer dagegen sei bei einem ähnlichen Vorfall vor einigen Jahren nicht über Notausstiege aufgeklärt worden: "Ich habe auch geschrien, als ich den ersten Looping nicht geschafft habe. Ich hatte unfassbare Angst, dass mir gleich der nächste mit vollem Karacho in den Rücken rutscht. Warum ich nicht ausstieg? Nun ja, keiner der Angestellten sagte mir zuvor etwas; dass es überhaupt die Möglichkeit gibt durch diese Klappe auszusteigen. Es gab keine Anweisung vom Personal." Nach minutenlangem Rufen sei sie dann doch befreit worden, berichtet sie weiter.

Und so schreiben viele Nutzer davon, wie sie steckengeblieben sind, Angst hatten, dass jemand nachrutscht und glücklicherweise befreit wurden oder sich selbst befreien konnten. Daneben gibt es aber auch andere Pannen, von denen berichtet wird.

So erklärt Tanja, kein Vertrauen in die Sicherheit der Rutschen zu haben: "Ach ja… die Rutschen im Miramar … Prellungen, abgerissene Fingernägel, Schürfwunden, … hab ich was vergessen?", kommentiert sie. Ein bei den Rutschen eingeschlossenes Kind vielleicht.

Michelle kommentiert, dass ihr damals neunjähriger Sohn plötzlich vor einer geschlossenen Rutsche stand und, als er das Treppenhaus wieder heruntergelaufen war, eingeschlossen war: "Die Mitarbeiter haben das nicht kontrolliert und er ist in Panik ausgebrochen. Zum Glück habe ich ihn nach 10 Minuten gefunden. Ich habe bis heute trotz E-Mails keinerlei Entschuldigung vom Bad gehört."