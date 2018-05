Auch in Weinheim wurde erst die Moschee gebaut und anschließend das Minarett. So soll es nach dem Willen der Ditib-Gemeinde auch in Edingen-Neckarhausen laufen. Foto: Dorn

Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Es soll ein religiöser Leuchtturm sein, ein Wegweiser für Gläubige: Die Ditib-Türkisch-Islamische Gemeinde will an ihre Moschee in der Drechslerstraße ein Minarett anbauen. So sollen auch Menschen muslimischen Glaubens, die nicht im Internet nachschauen können oder wollen, sofort wissen, dass sie hier zum Gebet willkommen sind, sagt Dursun Kandogmus, Ditib-Vorstandsvorsitzender in Edingen-Neckarhausen. Denn aktuell müssen sie sich schon genau auskennen, um zu wissen, was sich hinter den Mauern eines ehemaligen Produktionsbetriebs im Gewerbegebiet Edingen-Nord befindet.

Noch wurde keine Bauvoranfrage für den Gebetsturm bei der Verwaltung gestellt. Das soll aber im Mai oder Juni geschehen, sagt Kandogmus. Dann wird sich irgendwann auch der Gemeinderat mit dem Vorhaben beschäftigen.

Die RNZ hat vorab bei Silke Hartmann, Pressesprecherin des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises, nachgefragt, wie viel Mitspracherecht die Kommune beim Minarett-Vorhaben überhaupt hat.

Die Ditib-Gemeinde hat 2007 beantragt, die ehemalige Produktionshalle in der Drechslerstraße in eine Moschee umzubauen. Eigentlich schließt der Bebauungsplan dort kirchliche Gebäude aus. Der Gemeinderat sprach aber eine Befreiung aus. Zieht diese nun automatisch nach sich, dass das geplante Minarett gebaut werden darf?

Nein. Die bereits vor Jahren erteilte Baugenehmigung umfasst nur die Befreiung für die Art der baulichen Nutzung einer Moschee im Gewerbegebiet Edingen-Nord. Wenn die Ditib-Gemeinde dort ein Minarett anbauen will, muss der Gemeinderat also erneut eine Befreiung aussprechen.

Warum ist eine erneute Befreiung notwendig?

Das Baugesetzbuch verlangt dann eine erneute Befreiung, wenn ein geplantes Gebäude städtebauliche Relevanz aufweist. Das trifft auf ein Minarett zu, das grundsätzlich ja gerade deutlich in Erscheinung treten soll.

Kann man Minarette baurechtlich gesehen überhaupt verbieten?

Minarette an sich stellen keine eigene Art der baulichen Nutzung dar. Sie gelten als Anlage für kirchliche Zwecke im Sinne des Bauplanungsrechts. Diese Art der baulichen Nutzung kann zum Beispiel in einem Gewerbegebiet ausgeschlossen werden, wie die Gemeinde das in Edingen-Nord auch getan hat. Speziell Minarette auszuschließen, gleichzeitig aber Moscheen zuzulassen, ist rechtlich ausgeschlossen.

Welches Mitspracherecht hat die Gemeinde dann überhaupt beim Bau eines Minaretts?

Denkbar wären allenfalls Beschränkungen bezüglich der Höhe baulicher Anlagen. So könnten aus städtebaulicher Sicht wegen ihrer Höhe zu stark in Erscheinung tretende Minarette verhindert werden.

Kann der Bau einer Treppe im Inneren des Minaretts verboten werden, um die Möglichkeit einer Verkündung zu verhindern?

Nein, der Bau einer Treppe im Inneren des Minaretts kann grundsätzlich nicht untersagt werden.

Kann dann eine mögliche Verkündung verboten werden?

Die Benutzung des Minaretts, sei es durch den Muezzin oder über Lautsprecher, darf nicht rücksichtslos gegenüber den angrenzenden Nachbarn sein. Grundsätzlich gelten auch für die Moschee die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen und hier besonders die Vorgaben der "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm". Dabei handelt es sich um die Allgemeine Verwaltungsvorschrift in Deutschland, die dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche dient.