Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Wieder einmal strapazierte die Theatergruppe des Musik- und Gesangvereins "Sängerbund" Großsachsen die Lachmuskeln ihrer Zuschauer. Mit viel Spielfreude und Situationskomik sorgte die Gruppe an diesem Freitagabend für beste Unterhaltung. Dazu trug bei, dass sie die Krimikomödie "Rendezvous mit einer Leiche" von Jutta Gutzeit mit viel Lokalkolorit angereichert hatten.

Das war auch notwendig, denn was der Titel und die Bezeichnung "Krimi" versprechen, hält das Stück nicht. Viel zu schnell wird dem Zuschauer klar, dass die vermeintliche Leiche, über die der tuntige Rolf (Karl-Heinz Deppe) stolpert als er zusammen mit Robert (Michael Herrmann) in das Gasthaus "Haas´sche Mühle" einbricht, eine Strohpuppe ist. Diese gehört der etwas arbeitsscheuen und trampeligen Magd Liselotte, mehr als überzeugend gespielt von Martina Kalitz, die damit das Küssen übt.

Sie ist nämlich verliebt, in den Stallburschen Schorsch (Florian Otto). Der aber fährt gar nicht auf Liselotte ab. Dabei ist er nicht gerade das Beispiel für einen schicken Jüngling vom Lande. In Gummistiefeln, Latzhose mit einem herabhängenden Träger und weißem Unterhemd betritt er die Bühne und greift sich erst einmal zwischen die Beine.

Alleine dieser Auftritt sorgt schon für Erheiterung unter den Zuschauern, die noch verstärkt wird, als Rolf und Robert in Frauenkleidern hereinkommen. Der seit 20 Jahren verheiratete Robert will nämlich in dem Gasthaus mit einer unbekannten Dame, die er über eine Zeitungsannonce kennengelernt hat, ein Wochenende verbringen. Um nicht gleich erkannt zu werden, ziehen sich Rolf und Robert zunächst einmal Frauenkleider an. In dieser Frauenrolle blüht das schauspielerische Talent von Karl-Heinz Deppe so richtig auf und so verleiht er der Rolle des homosexuellen Rolf den passenden Esprit. Robert dagegen steht auf Frauen und ist davon überzeugt, dass "ein Mann tut, was ein Mann tun muss". Dazu gehört nicht, sich Frauenkleider überzuziehen. Dementsprechend unsicher ist er in seinem knielangen Kleidchen und setzt sich mit gespreizten Beinen hin, wodurch er den Zuschauern, zumindest in den ersten Reihen, tiefe Einblicke unters Kleid gewährt.

Mancher kriegt sich daraufhin vor Lachen kaum noch ein und Michael Herrmann verstärkt dies noch, indem er mit der Szene spielt. Denn beim nächsten Auftritt erwarten die Zuschauer, dass sich Robert wieder so hinsetzt, doch der winkt ab. Auch die Zuschauer spielen mit als der Dorfsheriff Eugen (Steffen Kunz) im Gasthaus eintrifft, um den nächtlichen Einbruch zu untersuchen. Sein verspätetes Eintreffen entschuldigt er damit, dass er Falschparker aufschreiben musste. "In der Schillerstraße", kommt da von einem der Ortskundigen der Zwischenruf.

Zumindest geschmunzelt haben dürfte auch Alt-Bürgermeister Werner Oeldorf, als sich Mathilde (Karin Kunz), Roberts Frau, die die Zeitungsannonce aufgegeben hatte, und ihre Freundin Lena (Johanna Mayer) in dem Gasthaus unter den Namen "Öl" und "Dorf" anmelden.

So nimmt die Boulevardkomödie ihren Lauf und am Ende finden nicht nur die Ehepartner wieder zusammen. Liselotte bekommt ihren Schorsch, der sich zuvor erst noch das Brusthaar kämen muss, und die Wirtin Paula (Michaela Strifler) ihren Alfred (Dieter Korsch), den Postboten. Selbst Klaus (Martin Bahr), der schüchterne Sohn der Wirtin, kann mit seiner Bierdeckelsammlung Monika (Rebecca Frohn) überzeugen, die mit ihrem Bruder Louis (Simon Kalitz) und ihrer überkandidelten Mutter Waltraud (Petra Mayer) in dem Gasthaus logiert. Und Max (Phillip Mayer), der ewig hungrige Dorfjunge, kann sich endlich an den Weißwürsten, die die Gäste des Hauses verschmähen, satt essen.

Schade nur, dass bei der Aufführung die Plätze im Saal der Alten Turnhalle nur etwa zu zwei Dritteln besetzt waren. "Das liegt vermutlich an der Verschiebung der Aufführung", hatte Karin Kunz eine Erklärung dafür, musste doch wegen Krankheit die Aufführung vom Herbst auf das Frühjahr verschoben werden.