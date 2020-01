Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Mitglieder des Ortsvereins der Grünen freuten sich nicht, als ihr Vorsitzender Denis Wermuth im Juli 2019 seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik bekannt gab. Wermuth nannte dafür zwei Gründe: Zum einen zog es ihn, der auf Rügen aufgewachsen war, wieder an die Ostsee zurück. Zum anderen haben er und seine Frau zwei schulpflichtige Kinder und Mecklenburg-Vorpommern ein Schulsystem, das die Eltern überzeugte. Und so ging Wermuth fort.

Zu sehen war er wieder beim Festakt zum 40. Jubiläum der Grünen-Bundespartei, der vor einer Woche in Berlin stattfand. Auf Nachfrage der RNZ bestätigte Wermuth, dass er in seiner Funktion als Landesgeschäftsführer der Grünen von Mecklenburg-Vorpommern zum Festakt eingeladen worden war. Eine derart steile Karriere in nur wenigen Monaten – wie ist das möglich?

Verantwortung für den Wahlkampf

Alles begann ganz klassisch mit einer Bewerbung, sagte Wermuth. Er habe gute Gespräche mit den Mitgliedern des Landesvorstands geführt und schließlich im Oktober die neue Stelle angetreten. "Ich bin natürlich happy, dass es geklappt hat", sagte Wermuth. Der studierte Gesundheits- und Altenpflegemanager hatte eigentlich vor, in seinem erlernten Beruf zu arbeiten; aber weil die Politik zu einer Leidenschaft geworden ist, hat er die Chance ergriffen, um dort weiter mitzuspielen.

Im kommenden Jahr finden in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen statt, und Wermuth wurde mit der Aufgabe betraut, den Wahlkampf zu organisieren und Strategien dafür zu entwickeln. Bei den zurückliegenden Landtagswahlen scheiterten die Grünen mit 4,8 Prozent knapp an der Fünfprozenthürde. Wermuth ist zuversichtlich, dass sie in der kommenden Legislaturperiode wieder im Landtag vertreten sein werden.

Wie man einen erfolgreichen Wahlkampf verantwortet, hat Wermuth in Ladenburg bereits bewiesen. Hier legten die Grünen bei der letzten Kommunalwahl deutlich zu, wurden knapp hinter der CDU zweitstärkste politische Kraft und steigerten ihre Sitze am Ratstisch von vier auf sechs. Dieser Erfolg war für Wermuth eine gute Bewerbungsreferenz. "Die Aufgabe macht mir viel Freude, zumal ich ein nettes Team habe, mit dem die Ziele erreicht werden sollten", sagte Wermuth.

Zu seinen Aufgaben gehört auch, die Kontakte zum Bundesvorstand der Grünen zu pflegen und sich mit den anderen Landesgeschäftsführern auszutauschen. Auch die Betreuung der Kreistags-Mandatsträger und der Kommunalpolitiker fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landesgeschäftsführers.

Wermuth wohnt mit seiner Familie mittlerweile in Güstrow in der Nähe von Rostock. Von dort ist es in die Landeshauptstadt Schwerin nicht weit. In Güstrow will sich Wermuth auch kommunalpolitisch betätigen, Vorrang habe derzeit aber sein neuer Job. Er kann sich gut vorstellen, nach der Landtagswahl 2021 auf Landesebene politisch aktiv zu werden.

Seiner alten Heimat Ladenburg bleibt Wermuth zumindest gedanklich verbunden. "Was ist denn bei euch mit dem Wasserturm-Verkauf los?", fragte er und zeigte sich bestens informiert über das Stadtgeschehen. Er vermisse die "vielen netten Menschen" des Grünen-Ortsvereins, sagte er. Und verspricht: Der Kontakt nach Ladenburg werde bestehen bleiben.