Schriesheim. (pol/rl) Äußerst zufrieden ist die Polizei mit dem Verlauf des Mathaisemarktes 2019. Insgesamt wurden an den Festtagen bisher 21 Straftaten registriert. Darunter waren 8 Körperverletzungsdelikte, 5 Eigentumsdelikte und 6 Sachbeschädigungen. 3 ausrastenden Festbesuchern wurden Platzverweise erteilt, einer davon war so renitent, dass er in Gewahrsam genommen wurde. 4 extrem betrunkene Jugendliche wurden in die Obhut der Eltern gegeben.

Zufrieden ist die Polizei auch damit, dass es immer weniger "Rucksacktrinker" gibt. Der rückläufige Trend aus den beiden vergangenen Jahren habe sich auch 2019 fortgesetzt. Das bestätigten die auf dem Markt für den Jugendschutz eingesetzten Beamten. Bei 60 kontrollierten Kindern und Jugendlichen wurden insgesamt 31 Alkoholika konfisziert, die sie nicht trinken durften, weil sie dafür noch zu jung waren.

Am frühen Sonntagmorgen wurden dann noch die Planen mehrerer Verkaufsstände in der Bismarckstraße und Friedrichstraße aufgeschlitzt und diverse Waren gestohlen. Darunter eine Vielzahl an Uhren und Handtaschen.

Einer Standbetreiberin, die hinter ihrem Stand in der Friedrichstraße schlief, fiel gegen 5 Uhr am Sonntagfrüh eine verdächtige Person auf. Als der Verdächtige weglief, verlor er eine der gestohlenen Handtaschen. Im Bereich der Kirchstraße wurden mehrere Uhrenverpackungen gefunden.

Zeugen der Diebstähle am frühen Sonntagmorgen können sich beim Polizeiposten Schriesheim unter der 06203/61301 melden.

Update: 13.15 Uhr, Montag, 18. März 2019