Von Axel Sturm

Ladenburg. Als der Männerchor des Ladenburger Liederkranzes 2016 zum Jubiläum seines Schriesheimer Pendants eingeladen wurde, dachte Jörg Boguslawski bereits an das eigene Jubiläum. "Gute Ideen und Programmpunkte, die andere Vereine präsentieren, darf man sich durchaus abschauen", sagte der Ladenburger Vereinsvorsitzende.

Die Schriesheimer kreierten nämlich einen Wein zu ihrem 175-jährigen Jubiläum, und dieser Einfall kam bei den Ladenburgern sehr gut an. Da der Traditionsverein der Römerstadt in diesem Jahr auch sein 175-Jähriges feiern darf, sollte zum großen Chorfest im Bischofshof am 29. April ebenfalls ein Festgetränk ausgeschenkt werden. Und da Ladenburg nun mal keine klassische Weinstadt mit eigenem Anbaugebiet ist, hatte Boguslawski eine andere Idee.

900 Liter produziert

Für das 175-Jährige sollte ein Festbier gebraut werden. "Wir haben in Ladenburg mit der Lobdengau-Brauerei ein junges, kreatives Unternehmen. Bierbrauen hat etwas mit Tradition zu tun - genauso wie das Singen in einem Gesangsverein", sagte der Vorsitzende. Es wurde ein "Festbierausschuss" gebildet, in dem neben dem Vorsitzenden auch Vize-Dirigent Andreas Lange und Vorstandsmitglied Alexander Arnold saßen. Das selbst ernannte Bierkenner-Trio probierte im Vorfeld einige Sorten aus, um nach der Verkostung den Brauereibesitzer Kai Müller mit den Geschmackswünschen zu kontaktieren.

"Unser Festbier sollte ein besonderes sein", sagte Lange, der viele Jahre neben der alten Brauerei in der Färbergasse wohnte. Mittlerweile ist das Unternehmen in das Geschäftszentrum Rosenhof umgezogen, was Lange ein wenig bedauert: "Ich vermisse den Malzgeruch in der Färbergasse. Außerdem bin ich öfters mal in die Brauerei rüber gegangen, um Kai Müller beim Brauen über die Schulter zu schauen."

Auch Alexander Arnold wohnt nur wenige Schritte von der alten Brauerei entfernt. "Kai kann es einfach - er ist ein sehr kreativer Bierbrauer", lobt er Fachwissen und Ideenreichtum des Braumeisters. Die Voraussetzungen, dass ein "gescheites" Festbier für den Liederkranz entstehen konnte, waren gegeben. "Wir haben Kai zwar die Richtung vorgegeben, aber ihm letztendlich freie Hand bei der Produktion des Gerstensaftes gegeben", sagte der Boguslawski, als der Braumeister am Samstag sein Produkt beim offiziellen Fassanstich im Rosenhof-Biergarten präsentierte. "Hauptsache Freibier - alles andere ist mir nicht so wichtig", nahm beispielsweise Markus Hautzinger erfreut einen Krug mit dem kühlen Getränk entgegen.

Der Fassanstich war übrigens keine große Herausforderung für den Vorsitzenden, der den Hammer fest in der Hand hatte. "Jörg ist eben ein Vorsitzender, der handfest die Dinge anpackt", frotzelten die Sangesbrüder. Die stellvertretende Jugendleiterin Annette Wiemer ist eigentlich keine typische Biertrinkerin, das Liederkranz-Jubiläumsgetränk überzeugte sie trotzdem. "Unser Jubiläumsbier ist köstlich. Es ist nicht bitter und sehr süffig", meinte die Testerin, die in der Dalberg-Grundschule das Schulsekretariat leitet. Nach dem Festbierkonsum könne man sicher noch besser singen, auch das Schunkeln falle leichter. Der Aufforderung der stellvertretenden Jugendleiterin kamen die Männer umgehend nach. Das Trinklied "Prost meine Herren - frisch vom Fass und wohl bekomm’s", ging den Sängern tatsächlich locker über die Lippen.

900 Liter Festbier gibt es zum Jubiläumsfest, von denen Boguslawski hofft, dass sie "ausgetrunken" werden. "Wir gehen davon aus, dass unser Festbier ein Renner wird", zeigte sich der zugehörige Ausschuss optimistisch. Auch Braumeister Kai Müller war mit seiner Arbeit zufrieden. Er entschied sich für ein helles Märzenbier, um sich von den sonst üblichen dunklen Festbiersorten abzuheben.

"Der Liederkranz ist ein besondere Verein, der auch ein besonderes Bier bei seinem Jubiläum ausschenken sollte", meinte Müller. Mit einem Stammwürzegehalt von 13,6 Prozent sei das Bier schon kraftvoll, meinte der Experte, der nach dem Reifeprozess einen Teil des Getränks schon in Flaschen abgefüllt hat. Für das Flaschenbier wurde sogar extra ein Jubiläumsetikett entworfen, berichtete Alexander Arnold stolz.

Auch Brauereibesitzer Müller blickt nach dem Umzug optimistisch auf die Biersaison 2018. Gerade wurde der letzte Tank installiert. Nach dem Umzug konnte die Jahresproduktion von 5000 auf 9000 Liter gesteigert werden, Müller setzt vor allem auf Nischenprodukte und Spezialbiere herstellt. Dazu passt auch der neue Jubiläumstrunk.