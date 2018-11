Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Die "Steig" ist die Zufahrtsstraße zum Leutershausener Friedhof und in das sogenannte Vorgebirge. Wer die "Steig" zu Fuß abstreift oder durchfährt, dem fällt sofort der "Petersbrunnen" ins Auge. Unterstützt von der damaligen Gemeinde Leutershausen und den Anwohnern Würz/Wolf wurde 1958 ein Wasserstock beseitigt - um an dieser Stelle einen Brunnen zu errichten.

Ans Werk machte sich damals der Maurer Peter Probst, gemeinsam mit vier weiteren Mitstreitern, die ebenfalls den Vornamen Peter trugen. Für die Planung war Architekt Peter Göhrig zuständig. Die Verlegung der Wasserleitung übernahm Spenglermeister Peter Weber, dazu gesellten sich mit Peter Schneider und Peter Lessle die beiden Helfer des Hauptmaurers.

Im Gemäuer des Brunnens befindet sich eine kleine Schatulle mit einer Liste, auf der die Personalien der am Bau Beteiligten und aller "Steig"-Bewohner aus dem Jahr 1958 aufgeführt sind. Letztere feierten damals gebührend die Einweihung des Brunnens - am Wohnhaus des Initiators und unvergessenen Vorsitzenden des MGV 1884 Leutershausen, Alfons Kunkel, das gegenüber des Brunnens liegt. Zum ersten Steigfest wurden Zwiebelkuchen und Neuer Wein gereicht. Es war der Beginn vom "Straßenfest" in Leutershausen, das seit 1977 als "Heisemer Straßenfest" firmiert und eine weitaus größere Bedeutung erhielt. Die Pflege des Brunnens hat bereits 1958 der "Steigsverein" übernommen. Zu Ehren aller Mitbeteiligten erhielt der Brunnen den Namen "Petersbrunnen".

Dem "Steigverein" gehörten alle Anwohner in der "Steig" und dem Bergweg an. Früher trafen sich Anrainer zwanglos auf den Bänken vor den Häusern und natürlich auch am "Petersbrunnen" zum nachbarschaftlichen Plausch. Es wurden die neuesten Nachrichten aus dem Dorfleben ausgetauscht.

Manchmal war auch Unwahres dabei, was so vom "Milchheisel" in der heutigen Raiffeisenstrasse ins Oberdorf hinaufgetragen wurde. Die Goldfische im Brunnen sollen dabei knallrot angelaufen sein, heißt es. Gemütlich war es an der "Steig" allemal, und zur Weinlese wurde so manches Eigengewächs, ein "Gude Drobbe", verkostet. Wehe, da hat einer mal mit den Oechslegraden geschummelt, erinnern sich Anwohner, das habe so manchen Stutzen Wein gekostet. Der Tropfen kam vom nahegelegenen Weingut Teutsch - den trank man gemeinsam und stimmte dabei auch so manches Weinlied an.

Vom damaligen "Steigverein" mit den Präsidenten Heinrich Würz und Jakob Schneider organisiert, wurden danach alle zwei bis drei Jahre große Volksfeste rund um den "Petersbrunnen" gefeiert, die Hunderte Gästen anlockten. Über viele Jahre spielten die damals bekannten "Flockies" aus Oberflockenbach. Es war eine "verschworene Gemeinschaft", die dieses Fest nicht zum Eigennutz abhielt, sondern deren Ziel es war, durch den erwirtschafteten Erlös aus den Veranstaltungen soziale und gemeinnützige Einrichtungen im Ort und darüber hinaus zu unterstützen. Unter anderem erhielten regelmäßig beide Kindergärten im Ort und das DRK Zuwendungen. Aber auch Projekte der Gemeinde und die Afrika- und Polenhilfe erhielten eine Finanzspritze.

Das Steigfest wurde überwiegend zu Beginn der großen Schulferien im Juli durchgeführt. Auch damals gab es die eine oder andere Hitzeperiode. Um den Aufenthalt etwas angenehmer zu gestalten, rückte ab und an die Leutershausener Feuerwehr aus und für sorgte für Abkühlung. Im Jahr 1973 wurde sogar ein kleines Feuerwerk organisiert. Jetzt ist es ruhiger geworden, die Zeit der Steigfeste ist schon lange vorbei.

Geblieben sind aber bei den älteren Steigbewohnern die vielen Erinnerungen an die tolle Gemeinschaft, die Feste und natürlich auch der " Petersbrunnen", der nach wie zuvor von Anwohnern betreut wird. Der Brunnen ist auch heute noch Anziehungspunkt für die Kinder, die hier gerne im Wasser planschen. Bei großer Hitze hat hier schon manch einer ein erfrischendes Bad genommen.