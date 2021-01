Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist das Datum der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, in dem mehr als eine Million Juden ermordet wurden.

"Das Gedenken ist sehr wichtig, wird aber bedingt durch die Pandemie in diesem Jahr in anderer Form stattfinden", teilt der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen mit. Auf dem Meier-Heller-Platz werden AK-Mitglieder Texte vorlesen und die Presse dazu einladen. Publikum sei leider nicht zugelassen. Die Texte kann man aber ab 27. Januar unter www.synagoge-leutershausen.de lesen. Kurze Videos werden in Instagram unter @synagoge_leutershausen veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr gibt es eine Zusammenarbeit des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge Leutershausen mit dem Förderkreis Olympia-Kino: So freut sich das Kino, seinen Kunden ein ganz besonderes filmisches Angebot machen zu können. Aus Anlass des Gedenktages wird der Film-Essay "Winterreise" am 30. Januar vom Verleih als Stream angeboten; die Anmeldung dazu erfolgt über das Olympia-Kino, das finanziell beteiligt wird. Der Film kam Ende Oktober in die Kinos; wegen des Lockdowns musste dies nach wenigen Tagen abgebrochen werden. Nun wird er exklusiv im virtuellen Olympia-Kino gezeigt.

Im Mittelpunkt des Films steht ein Gespräch zwischen dem bekannten amerikanischen Radiomoderator Martin Goldsmith und seinem Vater, dessen Lebensgeschichte er in diesen Begegnungen erst nach und nach erfährt. Günther Goldschmidt und seine Frau waren begabte Musiker, konnten aber ab 1935 wegen der Rassengesetze nur noch sehr eingeschränkt auftreten. Im letzten Moment gelang ihnen die Ausreise in die USA. Der Film des dänischen Regisseurs Anders Østergaard folgt den Gesprächen zwischen Vater und Sohn; während sich die Vergangenheit der Familie mit raffiniert bearbeitetem Archivmaterial entfaltet, entsteht in der Gegenwart des Films eine langsame Annäherung zwischen Vater und Sohn, die sich anfühlt wie die Überwindung eines riesigen Grabens aus ungesagten Worten. In Sprache und Land, Heimat und Kultur waren die beiden einander fremd geblieben. Martin Gold- smith ist selbst zu hören, sein Vater wird in seiner letzten, sehr intensiven Rolle von Bruno Ganz verkörpert.

Info: Wer den Film sehen möchte, muss sich vorher über foerderkreis@olympia-leutershausen.de anmelden. Der Film kostet neun Euro "Eintritt". Das Kino teilt die Kontoverbindung mit. Nur wer bezahlt hat, bekommt einen Link zum Film zugeschickt. Dieser kann aus organisatorischen Gründen erst am 29. Januar versendet werden. Am 30. Januar hat man von 8 bis 24 Uhr Zeit, sich den Film anzuschauen.