Hirschberg-Leutershausen. (ze) Vergeblich suchen derzeit Besucher der Wallfahrtskirche nach der Marienstatue in der Lourdes-Grotte nordwestlich des Gotteshauses. Die Statue wurde vor einigen Tagen entfernt und in Sicherheit gebracht, denn die an die Grotte angrenzende, unter Denkmalschutz stehende und nicht mehr standsichere Mauer wird seit Montag saniert. Der Bauzaun steht, Stromanschluss sowie Toilette für die Bauarbeiter sind vorhanden. Nur die Arbeiter selbst fehlten am Montagmorgen. Sie sollen lockere Steine in der Mauer ersetzen und die Mauerkrone wieder befestigen. Zudem wird davor ein Erdballast aufgebracht, der durch eine Zusatzmauer begrenzt wird, um die Standsicherheit der Mauer zu erhöhen. Ein Wasserabfluss soll künftig vor übermäßiger Nässe schützen. Während der zwei bis drei Monate dauernden Arbeiten ist an Werktagen die Zufahrt zu den Parkplätzen an der Kirche nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Der Bauzaun. Fotos: Kreutzer