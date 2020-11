Ab und an zeigt sich der Hibiskus auch im Herbst mit voller Blütenpracht. Foto: hil

Hirschberg-Leutershausen. (hil) Ella Hüller, ein Heisemer Original, hat in ihrem Garten einen wunderschönen Hibiskus, der normalerweise im Frühjahr in voller Blüte steht, aber sich auch gerade aktuell farbenfroh präsentiert. "Vor 35 Jahren", so erinnert sich die 88-Jährige, "haben wir den Strauch von meinem Schwager Friedel, einem Leutershausener Gärtnermeister, gepflanzt bekommen, und seit dieser Zeit blüht er jedes Jahr.

Muss der Strauch besonders gepflegt werden, wollte der RNZ-Mitarbeiter wissen. "Nein, alle zwei Jahre bekommt er seinen Langzeitdünger, und immer steht er danach so voll in der Blüte", sagt Ella Hüller. Ab und zu blühe der Strauch auch im Herbst, so wie zurzeit.

Dabei sehe man, dass die Blüten meist einzeln in den "Blattachsen" stehen, und die fünf "Kronenblätter" können die verschiedensten Farben hervorzaubern. Die 200 bis 675 Arten gedeihen hauptsächlich in den subtropischen bis tropischen Gebieten der Erde. Der Hibiskus sei pflegeleicht, sagt die Blumenliebhaberin; da hätte sie kaum Arbeit damit.

Ella Hüller kennt sich aber nicht nur mit Pflanzen aus; sie ist auch eine Meisterin des Witzeerzählens. So bekam der RNZ-Mitarbeiter außer Informationen zum Hibiskus noch eine halbe Stunde Lachmuskeltraining obendrauf.