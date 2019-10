Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden", so lautet einer ihrer wohl meist zitierten Gedanken. Mit ihrem leidenschaftlichen und kämpferischen Engagement für Gerechtigkeit und Frieden über alle Grenzen hinweg sowie für die Ehrfurcht vor allem Leben wurde Rosa Luxemburg zur Symbolfigur.

Anlässlich ihres gewaltsamen Todes vor einhundert Jahren lud der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge am Samstag zu einer Konzertlesung mit Renate Wind und Michael Kuch ein. Vor einigen Jahren waren die beiden schon einmal in der Alten Synagoge zu Gast mit "Texten und Tönen" zu Dietrich Bonhoeffer und Maria von Wedemeyer. Renate Wind war Professorin für Biblische Theologie und Kirchengeschichte an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, Michael Kuch ist Professor für Systematische Theologie, Organist und Pianist. Diesmal widmeten sich die beiden der "Roten Rosa", einer der einflussreichsten Vertreterinnen der europäischen Arbeiterbewegung, des Antimilitarismus und "proletarischen Internationalismus".

Rosa Luxemburg entstammt einer polnisch-jüdischen Familie. Schon als Jugendliche engagiert sie sich in der verbotenen polnischen Arbeiterpartei "Proletariat". Nachdem ihr in Polen die Verhaftung droht, geht die ehrgeizige und begabte junge Frau nach Zürich und kämpft während des Studiums zusammen mit ihrer großen Liebe Leo Jogliches gegen Monarchie und Kapitalismus. Schließlich geht sie nach Berlin, wo sie der SPD beitritt. Während diese sich zunehmend für Reformen und ein Hineinwachsen in kapitalistische Strukturen einsetzt, steht Luxemburg weiterhin für Klassenkampf und Revolution. Zusammen mit Karl Liebknecht gründet sie die "Gruppe Internationale", aus dem der sogenannte "Spartakusbund" und später die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) hervorging.

Mehrmals wird Luxemburg wegen ihrer kritischen Schriften verhaftet. Ihre "Gefängnisbriefe" wurden für spätere Generationen zum Kultbuch. "Sie schimpft und weint und tröstet, vor allem aber legt sie die Quellen ihres Lebens und Denkens offen", sagt Renate Wind über jene Briefe an Freunde und Genossen. "Sie kann sich an jedem hellen Tag, an jeder schönen Wolke freuen - und dies ‚trotz und alledem‘", so Wind weiter. Manche der Dinge, über die Rosa Luxemburg schreibt, schmerzen sie so, dass sie weinen muss. Aber so empfindsam sie ist, so kämpferisch ist sie auf der anderen Seite. Der "Spartakusaufstand" im Januar 1919 macht Rosa Luxemburg und ihren Mitstreiter Karl Liebknecht zu Regierungsfeinden. Ihren Kampf um politische Ideale hat Luxemburg am Ende mit dem Leben bezahlt. Am 15. Januar 1919 wird sie zusammen mit Liebknecht von Freikorps verhaftet und ermordet. Ihre Leiche wird in den Berliner Landwehrkanal geworfen. Ihr Vermächtnis aber lebt weiter. An ihrer Trauerfeier nehmen Hunderttausende teil.

Eingebettet in historische Fakten zeichnete Wind vor allem das Bild des Menschen Rosa Luxemburg. Eine bedeutende Rolle dabei spielten die persönlichen Texte und Briefe, aber auch die stimmungsvoll begleitende Musik mit Werken von Bach und Eisler, Chopin und Mozart, Beethoven und Mendelssohn. Berührt von den persönlichen Texten und der empfindsamen Musik verblieben die Zuhörer mit dem Gedanken an eine Frau, für die "Mensch sein vor allem die Hauptsache war".