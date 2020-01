Bei der Party am Samstagabend im Sportzentrum stand diesmal mehr die Musik der DJs im Zentrum – wie die von Tom Herbig. Fotos: Kreutzer

Von Katharina Schröder

Hirschberg-Leutershausen. Das Heisemer Winter-Open-Air ging in die zweite Runde. Auf dem Gelände am Sportzentrum wurde ordentlich gefeiert, Matthias "Mick" Maier, einer der Veranstalter, war zufrieden. Außer ihm performten noch Pepe Palme und BB Klaus an dem Abend. Dazwischen heizten die DJs Tom Herbig und Ben@Wort (Ben Erdmann), ebenfalls Veranstalter, den Feierlustigen ein.

"Wir haben in diesem Jahr bewusst weniger Auftritte eingeplant", erklärte Maier. "Die DJ-Musik kam letztes Jahr einfach zu kurz", sagte er. Denn bei der ersten Auflage des Winter-Open-Airs standen noch sieben Auftritte auf dem Programm. Das war dieses Mal anders und kam gut an. "Ich habe schon positives Feedback bekommen, das fanden viele gut", sagte Maier.

Zwischen 180 und 200 Besucher kamen zur Party. "Es war leider etwas schwächer besucht als letztes Jahr", bilanzierte Maier am Sonntag. Bei der ersten Veranstaltung 2019 waren es knapp 300 Gäste. "Aber die, die da waren, haben gut Party gemacht", sagte er und lachte.

Viele im Publikum waren zum ersten Mal bei der Veranstaltung. So auch Christina Dietrich. "Meine Mutter hat mir erzählt, dass das heute ist", sagte die Hirschbergerin, die mit ihren Freunden auf dem Winter-Open-Air war. "Wir haben Stimmung hier erwartet und es ist auch gut, aber Steigerung ist möglich", lautete ihr Fazit.

Das Opening übernahm wie im Vorjahr schon die Guggemusik-Kapelle CGK (Carneval Gesellschaft Kirchardt) aus Kirchardt. Knapp eine halbe Stunde heizten sie das Publikum an. "Das kam wieder gut an", fand Maier.

Schlagersänger Mick Maier hatte seinen eigenen Fan-Club, der ihn mit vielsagenden Schildern unterstützte. Foto: Kreutzer

Das Highlight des Abends waren die Auftritte von BB Klaus (bekannt von "Deutschland sucht den Superstar" und "Big Brother"), Mick Maier und Top Act Pepe Palme. Letzterer wurde eigens aus Hamburg eingeflogen, wo er noch bei der ZDF-Sendung "Küchenschlacht" zu Gast war. "Wir sind hier wegen Pepe, den supporten wir", erzählte Udo Gerber. Er und Rüdiger Ohrnberger kamen extra aus Wiesloch zum Winter-Open-Air. "Es macht Spaß, wenn man wo hingehen und Erfahrung sammeln kann", fand Ohrnberger. "Es ist eben sehr mutig, im Januar ein Open Air zu veranstalten", waren sich die beiden einig.

Sie hatten an diesem Abend aber nicht die weiteste Anreise. Der 24-jährige Henry und der 25-jährige Martin kamen mit ihrer Gruppe sogar aus Magdeburg und Bremen nach Leutershausen. "Wir haben BB Klaus, Mick Maier und Pepe Palme in Bulgarien am Goldstrand getroffen", erzählte Martin. Maier habe ihnen dann vom Heisemer Winter-Open-Air erzählt. "Dann haben wir gesagt, wir fahren da alle hin, um uns wiederzusehen." Sie lobten den herzlichen Empfang der Hirschberger im Ort und auf dem Event. Zwar hätten sie mehr Stimmung erwartet, wollen aber, sofern es noch eine Auflage geben wird, nächstes Mal trotzdem wieder kommen.

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der kalten Temperaturen tanzten viele Besucher ausgelassen. Handschuhe, Schals, Mützen und Winterjacken wirbelten über das Gelände. Aufwärmen von innen klappte auch gut, knapp 600 Liter alkoholische Getränke sind laut Veranstalter über die Theke gewandert.

Der Lautstärkepegel stieg kontinuierlich, und kurz vor Mick Maiers Auftritt sang sein Fanclub bereits lautstark von der "Mick-Maier-Allee". Spätestens als er die Bühne betrat, war der Fanclub nicht mehr zu halten, es wurde mitgegrölt und Plakate mit Aufschriften wie "Mick, ich will ein Kind von dir" schnellten in die Höhe. Eine Premiere gab es auch. "Ich stelle heute mein erstes eigenes Lied ‚Lolly‘ vor", sagte Maier.

Mit einem zweideutigen deutschen Text auf die Melodie des Twisted-Sister-Klassikers "We’re not gonna take it" traf er wohl den Geschmack seines Publikums, das fröhlich mit grölte und feierte. Ob es noch eine Auflage geben wird, können die Veranstalter noch nicht abschätzen.