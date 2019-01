Mit der Drehleiter aus Weinheim ging es für die Kameraden nach oben: Ein Kamin in der Bergstraße brannte im Inneren. Vor dem Einsatz musste der Strom an der Oberleitung abgestellt werden. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Zu einem sogenannten Kaminbrand ist die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg am Donnerstagsmittag ausgerückt. Um kurz vor 12 Uhr wurde sie in die Bergstraße alarmiert. Hier hatten Rußablagerungen im Inneren des Kamins angefangen zu brennen. Wie Kommandant Peter Braun erklärte, könne dies schon mal vorkommen. Die Bewohner hatten nichts ahnend im Kamin ein Feuer gemacht, das wiederum zum Brand des Rußes führte.

"Das ist nicht ohne", sagte Braun nach dem zweistündigen Einsatz. "Aber es ist ja noch mal gut gegangen", meinte er erleichtert. So gab es keine Verletzten, und der Brand beschränkte sich ausschließlich auf den Kamin.

Allerdings war der Einsatz von etwas aufwändigerer Natur. So mussten erst die Stadtwerke Viernheim hinzugerufen werden, damit sie den Strom der Oberleitung beim betreffenden Haus abstellt, denn zu nah verlief diese am Einsatzort. Schließlich musste auch noch der Schornsteinfeger herbeigerufen werden, der dann laut Braun die Verantwortung übernahm. Über die Leitstelle forderten die Einsatzkräfte eine Drehleiter an, die aus Weinheim kam. Während des Einsatzes musste die Bergstraße/B3 gesperrt werden.

Mit speziellem Kaminwerkzeug fegten der Schornsteinfeger und die Feuerwehr den Kamin aus. Dann musste der Schornsteinfeger auch schon weiter nach Hemsbach - ebenfalls zu einem Kaminbrand.

Die Hirschberger Wehr war mit 15 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz, die Weinheimer mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann. Außerdem waren Polizei und DRK vor Ort.

"Leider Gottes", so Braun, sei die Feuerwehr im neuen Jahr jeden Tag im Einsatz gewesen - an Neujahr wegen brennender Reste einer Feuerwerksbatterie, am 2. Januar wegen eines schweren Unfalls auf der Autobahn A5 - und nun beim Kaminbrand.