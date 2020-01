Hirschberg-Leutershausen. (hil) Rudi Stadler, Mitglied der SGL-Handball-Traditionsmannschaft, feiert am Montag seinen 85. Geburtstag. In Leutershausen lernte der in Komotau/Sudetenland am Fuße des Erzgebirges geborene Jubilar das Handball-Abc und durchlief bis zur Ersten Mannschaft alle Teams – von der Jugend bis zur Aktivität.

Mit der SGL holte Stadler zweimal die Deutsche Vizemeisterschaft im Feldhandball. Schon mit 18 Jahren war er Stammspieler in der Ersten Mannschaft geworden, in der er von 1954 bis 1963 spielte. Mehrmals wurde diese Mannschaft Badischer Meister im Feldhandball und in der Halle. Zweimal – 1956 im Spiel gegen Bayer Leverkusen in Wuppertal vor 32.000 Zuschauern sowie 1957 gegen Frisch Auf Göppingen in Karlsruhe vor 40.000 Zuschauern – wurde die SGL Deutscher Vizemeister.

In ganz Deutschland kannte man jetzt die "Handballer aus dem Kuhdorf Leutershausen". Von der Meistermannschaft leben nur noch vier Spieler: Rudi Stadler, Heinz Weber, Fritz Gunst und Reinhold Volk (in Österreich). Nach dem Ende seiner Laufbahn in der Ersten Mannschaft blieb Stadler dem Handballsport treu. 1995 war er Mitbegründer der 1b-Mannschaft, in der er bis 1969 nicht nur spielte, sondern auch bis 1970 deren Abteilungsleiter war.

Am Aufbau – und als Trainer der Frauenhandballabteilung – war er ebenfalls beteiligt und betreute diese von den Schülerinnen über die Jugend bis zur Frauenmannschaft. Von 1966 bis 1970 war Stadler Frauenabteilungsleiter und damit über mehrere Jahre auch Vorstandsmitglied der SGL. Darüber hinaus war er von 1966 bis 1971 im Vorstand des Badischen Handball-Verbandes (BHV).

Für sein Engagement erhielt er von der SGL die Silberne und Goldene Ehrennadel sowie die Ehrenmitgliedschaft. Der BHV verlieh ihm die Silberne Ehrennadel, der Süddeutsche Handball-Verband zweimal die Goldene Ehrennadel – vom Deutschen Handballbund bekam er zweimal die Silberne Ehrennadel. Der Turngau Mannheim sowie der Deutsche Turnerbund (DTB) zeichneten Stadler mit der Ehrennadel aus. Gerne nimmt Stadler heute mit seiner Frau Annel auch an den jährlichen "SGL-Ehrenmitgliedertreffen" in der Alten Villa teil, um über die früheren Glanzzeiten zu plaudern.

Im Anschluss an seine Laufbahn bei der SGL blieb er weiterhin aktiv, nur der Ball wurde kleiner. Seine neue sportliche Heimat wurde der Tennisclub Leutershausen, dessen Vorsitzender sein Sohn Andreas ist. Auch Golfen war bei ihm mehr als 30 Jahre angesagt. Beim Odenwaldklub Leutershausen schnürte er ab 1977 mit seiner Frau Annel die Wanderschuhe. Nach einer schweren Erkrankung muss Rudi Stadler es jetzt etwas langsamer angehen lassen. Lange Jahre war er auch beruflich sehr aktiv: Nach seiner Ausbildung zum Diplom-Maschinenbauingenieur bei BBC Mannheim fand er seine berufliche Heimat bei der Freudenberg Gruppe in Weinheim. Von 1959 bis 1970 war er Abteilungsleiter der Silikon- und Viton-Abteilung im Werk Alte Lackierfabrik und bis 1986 Leiter für die fertigungstechnische Entwicklung der Kunststoffe Polyurethan und PVC, womit viele Reisen in die Auslandswerke – USA, Brasilien, England, Frankreich, Italien und Japan – verbunden waren. Bis zu seinem Ausscheiden hatte er sich am Aufbau der Ingenieur-Technik im Bereich des zentralen Werkzeugbaus mit Betreuung der inländischen Außenwerke und Bereiche beteiligt. Heute sehen seine Tage anders aus: Derzeit freut er sich, mit seinen Enkeln Markus und Thorben den neuen Star-Wars-Film im Kino in 3-D-Format anschauen zu können – es war ein Weihnachtsgeschenk.

Am Montag werden Stadler sicher auch viele Sportsfreunde im Oberen Häuselberg zum Geburtstag gratulieren. Gefeiert wird allerdings im engen Familienkreis.