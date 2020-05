Hirschberg-Leutershausen. (zg/ze) "Wir gehören zusammen und denken aneinander und freuen uns alle, wenn wir endlich wieder zusammen sein dürfen." Unter diesem Motto hat sich das Team des evangelischen Kindergartens Leutershausen Gedanken gemacht, wie es Kinder und Familien erreichen kann, ohne, dass man sich zu nahe kommt.

Um dieses Gemeinschaftsgefühl sichtbar zu machen, wächst nun am Zaun des evangelischen Kindergartens in der Johann-Sebastian-Bachstraße seit einigen Tagen still und leise eine lange und bunte Raupe. "Sie wächst und wächst und wird immer länger", schreibt dazu Erzieherin Isabel Schrecker.

Am Anfang der Aktion malte Erzieherin Kimberly Dittmar einen lustigen Raupenkopf und hängte ihn einlaminiert und somit regenfest an den Kindergartenzaun, schreibt der Kindergarten in einer Mitteilung. Alle Kinder erhielten über ihre Eltern online ein einfaches Ausmalbild in Form eines Ovals zur freien Gestaltung zugeschickt. Dieses können die Kinder so bunt ausmalen, wie sie möchten. Die ausgemalten Bilder werden dann in den Briefkasten des Evangelischen Kindergartens eingeworfen. Immer mehr von den kleinen Kunstwerken häufen sich im Kindergarten und werden von Erzieherinnen wetterfest gemacht und an den Zaun gehängt. So ist schon eine lange Raupe gewachsen – und sie wird immer länger. Das Erzieherinnenteam hofft, dass mit der Raupe auch die Verbundenheit wächst – und die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen.