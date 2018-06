Hirschberg-Leutershausen. (keke) "Playin’ with my friends": Spätestens nach dem von B.B. King gecoverten Song hatte "Magnolia" seine Fans wieder fest im Griff. Und das dauerte keine zehn Minuten, falls von den Fans und "Groupies" um das Förderkreis-Vorstandsduo Wiebke Dau-Schmidt und Renate Keppler-Götz dieser Griff überhaupt jemals gelockert worden war. Fünf Jahre nach ihrem Premierenauftritt im "Olympia-Kino" feierte "Magnolia" an alter Wirkungsstätte eine viel umjubelte Rückkehr.

Zurückgelehnte Rockmusik, wie sie B.B. King und Jean Jacques "J.J." Cale pflegten, dazu Anleihen bei Otis Redding und anderen musikalischen Größen des Jazz, Blues und Soul, von Jürgen "Mojo" Schultz (Gitarre), Konrad Fink (Bass), Klaus Pelzer (Drums) und Winston Dyer (Gesang) an einem schwülwarmen Sommerabend musikalisch nicht weniger heiß in Szene gesetzt: "Olympia" war an die-sem Abend haushoher Sieger über lauschige Grillabende und TV-Fußball- Weltmeisterschaftsübertragungen.

"King Mojo": Ohne das gesangliche und instrumentale Können von Dyer, Fink und Pelzer herabzuwürdigen: Der "König" der zwölftaktigen "Blues-, Soul- und Rockmonarchie Magnolia" ist Schultz. Ohne Krone und dennoch als eine den Takt vor- und den Ton angebende Majestät adelt der Magnolia-Frontmann jegliches Gefühl, das vom Kopf ausgeht und in den Beinen endet.

Ob beim "T-Bone-Shuffle" von Buddy Guy, "Shake your Boogie" oder dem Drifters- und Rolling-Stones-Smash-Hit "Under the Boardwalk": Mojos Gitarre ist das Zepter, mit dem er seinem Hofstaat eine akustische Audienz gewährt, in deren Mittelpunkt bluesige Melodien und rockige Riffs die Seele hofieren und alle Herzen einen gemeinsamen musikalischen Thron besteigen lassen.

Querbeet geht es das "Monnemer" Mississippi-Delta hinauf und hinunter. Mit dem "Riverboat-Song" von J.J. Cale setzen sich die Schaufelräder des Dampfers in Bewegung und tuten die Signalhörner. "Well, my heads in Georgia, but my feet is California bound" setzt Winston Dyer Eric Clapton ein vokales Denkmal, ehe er den gut 70 Besuchern mit "Stormy Monday" heißen Wind entgegenblasen lässt. Immer wieder eingebettet in nicht mehr aus den Gehörgängen wegzubekommende "Mojo"-Soli.

Zwischendurch erinnert Konrad Fink an die "Olympia-Premiere" von 2013, als noch der inzwischen nach Berlin "aus-gewanderte" Uli Kammerer dem Quintett mit seinen Saxofonen zusätzliche musikalische Farbe verlieh. "Nur noch ganz wenige Exemplare" der damals "Live at the Olympia" aufgenommenen ersten CD von Magnolia hatte Fink dabei. Die für fünf Euro - "Winston verkauft sie für sechs" - in der "Halbzeitpause" dankbare Abnehmer fanden. Die Veröffentlichung des dritten Silberlings der Band, aufgenommen anlässlich des zehnten Geburtstags von "Magnolia" im Weinheimer "Muddys Club", ist für den Herbst geplant.

"Thank you Lord": Mit "Neighbourhood" gelingt "Sunny Boy" Dyer ein weiterer starker Auftritt. Schäkert mit den weiblichen Zuhörern in der ersten Reihe, ehe er mit Bob Dylans "Make you feel my Love" ernstere Töne anschlägt.

Nicht nur vom Text des Literaturnobelpreisträgers, sondern auch gesanglich von Winston Dyer ist dies ein ganz starker Moment an diesem Abend. Der auch nach Ende des offiziellen Programms angesichts ebenso lautstark wie unerbittlich geforderter Zugaben noch lange nicht zu Ende ist.

Erst eine zu vorgerückter Stunde draußen vor dem "Olympia" einsetzende und ins Kino hereinwehende leichte Brise brachte schließlich ein wenig Abkühlung in einen gelungenen Konzertabend. Verbunden mit dem Versprechen von "Magnolia", mit dem nächsten Auftritt im Olympia nicht wieder fünf Jahre lang auf sich warten zu lassen.