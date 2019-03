Von Carolina Paul

Hirschberg-Leutershausen. Egal was bei der Altweiberfastnacht im Martinssaal passiert ist, die kfd-Frauen wollen es nicht gewesen sein. In schwarzen T-Shirts zogen sie am Donnerstag in den Martinssaal mit dem Lied "Nein, nein, nein, das sind wir nicht gewesen" von Tim Toupet ein. Zwölf Programmpunkte närrischen Spaßes, kritischer Büttenreden und tänzerischer Einlagen warteten auf die weiblichen Gäste, die die Herren hinter den Tresen verbannt hatten.

Nur drei Kerle durften bei der Party mitwirken - und das auch nur, weil sie DJ, Musiker oder Pfarrer waren. Letzterer war im roten Piratenkostüm gekommen und nahm ganz vorne mit den Schwestern Alice, Fatima und Maria Platz. Das Zepter hatte wie immer Heidi Schmitt in der Hand, die in alter Faschingsmanier durchs Programm führte.

Heidi Schmitt führte durchs Programm.

Mit einem donnernden dreifachen "Hause Helau" begann der Abend im bunt geschmückten Martinssaal, in dem Musiker Ralf Keller den Gästen ordentlich einheizte. Dabei war die Kostümauswahl mindestens genauso bunt wie die Titel, die er spielte. Vom zahmen Mäuschen bis zur wilden Raubkatze war alles vertreten. Auch eine Polizistin, die später beim "Sträfling Nabucco" wohl alle Hände voll zu tun haben würde.

Zuerst war aber die geschiedene Ehefrau Ilse König dran, jedenfalls verkörperte sie diese in der "Bütt". Mit schwerem Herzen verließ sie ihr Otto, für sie war das hingegen "wie ein Sechser im Lotto". Den Saal brachte sie mit jedem Reim zum Kreischen.

Als Nicole Schmitt, Sigi Schmitt, Sieglinde Lämmer, Pia Sauer und Gabi Gennenmoser lammfromm im Nonnenkostüm von hinten auf die Bühne zuliefen, war wieder Disziplin gefragt. "Sister Act" hieß die Nummer, die ruhig und anständig begann und im filmischen Gospelklassiker endete. Nach spätestens 50 Sekunden war keine Spur von Biederkeit zu erkennen, da schwangen die "Sisters" die Hüften. Kurze Zeit später fegte - im wahrsten Sinne des Wortes - der nächste Höhepunkt über die Bühne.

Es gab es viel Applaus von den kunterbunt gekleideten Gästen des kfd-Faschings, die zwischen den Auftritten auch selbst das Tanzbein schwangen. Fotos: Kreutzer

Männer waren zwar nicht eingeladen, niemand hatte aber verboten, dass sich die Frauen als Bauarbeiter verkleiden dürfen. Von den hinteren Sitzreihen bis vor die Bühne sorgten Marion Pribyl, Helga Stadler, Rosemarie Welbl, Ilse König, Steffi Schneider und Alice Kunter für Sauberkeit, als sie mit Warnwesten, Helmen und Besen den Boden bearbeiteten. Auf der Bühne angekommen wurde das Putzutensil gnadenlos zweckentfremdet und diente als Stütze beim Popowackeln oder als Schwungelement.

Zwischen den Auftritten durften auch die Närrinnen die Tanzfläche erobern. Ralf Keller versorgte sie mit Musik der 50er, 80er, 90er und dem Besten der 2000er. "Let’s twist again", raunte er ins Mikrofon, und über 50 Frauen folgten dem Ruf. "In Vino veritas" war dann das Motto der Rede von Bütten-Debütantin Monika Schmitt, die mal Klartext über ihre Zeit als "Monika I." sprach. Kleiderauswahl, Wortwahl und Trinksprüche waren damals das A und O, wie sie scherzhaft mit einer Flasche Schnaps in der Hand erzählte. Am Ende ging dann doch alles ganz schnell, und die Männer mit den "50 Weinflaschen auf dem Tisch" entschieden sich für sie.

Für ihre erste närrische Rede erhielt sie lobende Worte von der Fastnachts-Grande-Dame Schmitt, die runtergingen wie Öl. Für den restlichen Abend wechselte die ehemalige Weinkönigin wieder zum Zwergenkostüm und verteilte spaßeshalber Autogrammkarten aus vergangenen Zeiten.

Höhepunkte wie die Büttenrede von Alice Kunter und Steffi Schneider, die von "Leberwurst und Bluns" handelte, oder den "Karneval in Rio" ließen sich die weiblichen Gäste auch nach der Pause nicht entgehen und feierten mit "Kathrin und Bawett", alias Heidi Schmitt und Stefan Wetzel, das große Finale des diesjährigen schmutzigen Donnerstages.