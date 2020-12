Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Leutershausen. Was hätte das für ein schönes Jubiläumsjahr werden können! Der Doppelkopfverein Hirschberg-Leutershausen, vor 25 Jahren unter dem Namen "Sprücheklopfer ’95" gegründet und zur Zeit 67 Mitglieder stark, musste wegen der Corona-Krise nicht nur die interne Geburtstagsfeier des Vereins in der Kolpingscheuer Weinheim absagen, sondern auch Veranstaltungen wie das "Baumblütenturnier" im April sowie zahlreiche "Doko-Treffen", die normalerweise donnerstags im Vereinslokal "Zur Bergstraße" über die Bühne gehen.

Nun fällt auch das Weihnachtsturnier aus, bei dem die passionierten Spieler schöne Sachpreise hätten gewinnen können. Das hätte im Frühjahr niemand für möglich gehalten. Allerdings nutzten viele Vereinsmitglieder schon damals die digitale Alternative auf einer Internet-Plattform.

Wie das funktioniert, erklärten Thomas und Ragna Heinecke jetzt in ihrem Wohnzimmer. Das Ehepaar, das vor Jahrzehnten vom niedersächsischen Wolfenbüttel an die Bergstraße zog, stammt aus einer Gegend, in dem das Kartenspiel einen hohen Stellenwert hat. So entstand die Idee, in der hiesigen Region mit Gleichgesinnten einen Doppelkopfverein zu gründen, der auch bei Turnieren mitmischt. Thomas Heinecke ist der Vorsitzende, Ragna Heinecke die Pressewartin.

Die Mitglieder kommen zum Teil aus Mannheim und Ludwigshafen, aber auch von weiter her: Zum Beispiel aus Mosbach, Michelstadt, Darmstadt und Waghäusel. Ragna Heinecke freut sich außerdem über einen Neuzugang aus Brühl. Ebenso darüber, dass sich ein Mitglied, das "der Liebe wegen" nach Griechenland ausgewandert ist, regelmäßig beim digitalen Kartenspiel einklinkt. Ragna Heinecke ist diejenige, die für das Spiel online einen "Freundetisch" bestellt und die anderen zum Mitspielen einlädt. Doppelkopf spielt man zu viert, und es spielen dabei immer zwei zusammen. Nur wer mit wem ist anfangs noch unklar.

Bei einem der jüngsten Treffen saßen digital 17 Teilnehmer an vier Tischen. Das bedeutete allerdings: Einer musste beim Spiel stets eine Runde aussetzen, durfte den anderen aber in die Karten schauen. "Kiebitzen" nennt man das, was nun auch dank moderner Technik möglich ist. Die Karten auf den Tisch hauen, mit einem schnalzenden Geräusch einen Stich machen: Auch das geht inzwischen digital. Kommentare können in eine Sprechblase verpackt werden.

Dennoch würden sich die "Sprücheklopfer" gern mal wieder in ihrem Vereinslokal gegenüber sitzen. Das wird dieses Jahr vermutlich nicht mehr möglich sein und voraussichtlich Anfang 2021 auch noch nicht.

Viele Vereinsmitglieder sind über eine WhatsApp-Gruppe in Kontakt, einige haben sich erst mal zurückgezogen. Das sind dann diejenigen, die sich mit der Technik nicht so gut auskennen. Die Altersspanne im Doppelkopfverein reicht übrigens von um die 20 bis um die 80 Jahre.

Info: Der Doppelkopfverein "Sprücheklopfer" freut sich auf weitere digitale Mitspieler, auch wenn sie noch nicht Vereinsmitglied sind. Weitere Infos über den Verein gibt es unter www.doppelkopfverein-spruecheklopfer95.de.