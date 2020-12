Lampertheim-. (pol/rl) Zu einem Wohnungsbrand im Ortsteil Hüttenfeld kam es am frühen Nachmittag des Ersten Weihnachtsfeiertages. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienwohnhauses in der Viernheimer Straße ausgebrochen und wurde gegen 13.10 Uhr gemeldet. Die Feuerwehren aus Hüttenfeld, Lampertheim mit erweitertem Löschzug und Hofheim wurden zum Einsatzort gerufen und löschten den Brand.

Verletzt wurde niemand. Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung. Aktuell sind nur noch zwei der sechs Wohnungen des Hauses bewohnbar. Nach derzeitigen Schätzungen kam es zu einem Sachschaden in Höhe von 180.000 Euro ausgegangen.

Neben den Feuerwehren waren noch zwei Rettungswagen und eine Streife der Polizeistation Lampertheim- Viernheim im Einsatz.