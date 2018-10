Erstmals waren die oberen Ränge in der evangelischen Stadtkirche während eines Konzerts für Besucher gesperrt. Grund dafür war eine Brandschutzempfehlung des Rhein-Neckar-Kreises. Dieser hatte einen fehlenden Fluchtweg moniert. Foto: Sturm

Von Axel Sturm und Anna Manceron

Ladenburg. So eng musste das Konzertpublikum auf den Bänken der evangelischen Stadtkirche noch nie zusammenrücken. Und das nicht etwa, weil wesentlich mehr Eintrittskarten als sonst verkauft wurden. Zwar war das Konzert des Corelli-Ensemble Ladenburg/Mannheim wie immer gut besucht, doch blieb die Empore des Gotteshauses verwaist. Sie war erstmals aus Brandschutzgründen für Besucher gesperrt worden. Kirchendiener Mario Fresi hatte daher viel damit zu tun, den Gästen die Empfehlung der Experten des Rhein-Neckar-Kreises zu erklären.

Diese hätten bei einer Begehung einen fehlenden Fluchtweg festgestellt und der Kirchengemeinde dazu geraten, die Empore künftig bei Konzerten zu sperren, sagte Kreissprecherin Silke Hartmann gestern auf RNZ-Anfrage. Ein "Betretungsverbot" in Form einer förmlichen Verfügung sei aber noch nicht verhängt worden. "Die wäre rechtlich auch nicht ohne weitere Prüfung möglich", so Hartmann. Denn zum einen genieße die Kirche Bestandsschutz, und zum anderen stehe das Gebäude unter Denkmalschutz.

Gotteshäuser genießen das sogenannte Kirchenprivileg. Danach sind sie von den Brandschutzregeln für öffentliche Gebäude befreit. Diese Ausnahme gilt aber nur für Gottesdienste. Für alle anderen Veranstaltungen, also zum Beispiel Konzerte, gelten die üblichen Brandschutzvorschriften. Bislang habe das Baurechtsamt des Kreises solche Veranstaltungen als "seltene Ereignisse" eingestuft, sagte Hartmann. Falls diese jedoch regelmäßig stattfinden sollten, müsse die Behörde über weitere - förmliche - Schritte nachdenken.

"Die Situation ist sowohl für Außenstehende als auch für uns äußerst unbefriedigend", räumte die Sprecherin ein. Der Gottesdienstbesucher dürfe die Empore regelmäßig benutzen, nicht aber der Konzertgast, erklärte Hartmann das Dilemma. Insofern gelte ersterer rechtlich als weniger schützenswert. Wer für die kommenden Monate ein Konzert in der Stadtkirche angemeldet hat, muss also mit eventuellen Einschränkungen rechnen. "Wir haben uns mit dem Landkreis auf eine Übergangslösung für dieses Jahr geeinigt", sagte Pfarrer David Reichert gestern im Gespräch mit der RNZ. Demnach dürfe bei Veranstaltungen, die bereits angemeldet seien, die Empore weiter genutzt werden. Allerdings unter einer Bedingung: Es müsse zeitgleich eine Brandwache der Feuerwehr geben, so der Geistliche. Beim Corelli-Konzert sei dies vonseiten der Wehrleute noch nicht möglich gewesen.

Die Übergangslösung soll bis Ende des Jahres in Kraft sein - vielleicht auch noch Anfang 2019. Über die Zeit danach konnte der Pfarrer noch keine Angaben machen. Nur so viel: Einen weiteren Fluchtweg zu bauen, sei für die Gemeinde derzeit keine Option. "Man müsste auf beiden Seiten jeweils noch eine Treppe anbauen, und dafür fehlen uns momentan ganz klar die finanziellen Mittel", sagte Reichert. Zudem sei unsicher, ob ein solcher Anbau überhaupt rechtlich abgesichert ist. Schließlich stehe die Stadtkirche unter Denkmalschutz.

Beim Corelli-Konzert jedenfalls hatte kaum jemand Verständnis für die Schließung der Empore. Selbst die Musiker des Ensembles schüttelten ungläubig ihre Köpfe. Ecki Mayer, der im Orchester der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz das Fagott spielt und beim diesjährigen Konzertabend mitwirkte, zog als Vergleich ein "halb leeres Fußballstadion" heran. Den Blick vom Altarraum auf das Publikum bezeichnete er gar als "Stimmungskiller". Die leeren oberen Ränge seien jedenfalls kein schöner Anblick für die Orchestermitglieder.

An der Spielfreude der Profis änderte die Brandschutzmaßnahme trotzdem nichts. Der Dirigent des Ensembles, Leo Krämer, der Ladenburger Solist Robert Frank und die Musikkritikerin Waldtraut Brunst - die "gute Seele" des Ensembles - hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Zwar war auch in diesem Jahr kein Werk von Corelli zu hören, dafür aber Kompositionen von vier Meistern, die den Charakter der Konzertreihe nicht veränderten.