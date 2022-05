Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Fusion der beiden Vereine TSG 1864 und des SV 50 Ladenburg zur Ladenburger Sportvereinigung (LSV) 1864 war vor 50 Jahren eine nicht unumstrittene "Eheschließung". Die Fusionsverhandlungen fanden sogar auf neutralem Gebiet in einer Schriesheimer Gaststätte statt, berichtete Stadtarchivar Oliver Gülck in seinem kurzweiligen Festvortrag, der im Mittelpunkt einer Jubiläumsmatinée im Hubald-Schmitt-Saal stand.

Gülcks Fazit war eindeutig: Die 1200 Mitglieder beider Vereine, die die Fusion vor 50 Jahren genehmigt hatten, haben Weitblick gezeigt. "Es war richtig und wichtig für den Verein, gemeinsame Wege zu gehen", brachte es Gülck auf den Punkt. Der Mehrspartenverein LSV 1864 ist nämlich heute mit rund 1700 Mitgliedern der größte Verein der Römerstadt, der das sportliche und gesellschaftliche Leben in der Stadt prägt.

Nach dem fundierten Vortrag Gülcks danke die heutige Vorsitzende Petra Klodt dem Stadtarchivar für seine "herausragende Arbeit für Ladenburg". Seine Entscheidung, die Stadt zu verlassen, sei auch für die LSV ein großer Verlust, denn Gülck habe als Vereinsarchivar die Vorstandsarbeit immer hilfreich und kompetent unterstützt.

In ihrer Rede betonte die Vorsitzende vor rund 150 Mitgliedern, dass die Pandemie der LSV einiges abverlangt hat. Insgesamt habe man die schwierige Zeit aber gut gemeistert, was jedoch eine ständige Herausforderung gewesen sei. Klodt sagte, dass auch der Mehrspartenverein Verantwortung in der Ukraine-Krise übernehme. Viele Kinder haben bereits die Möglichkeit wahrgenommen, die Trainingsstunden kostenlos zu besuchen. Für ukrainische Mütter wird derzeit ein Trainingsprogramm zusammengestellt, das in wenigen Tagen anlaufen wird. Klodt rief auch zu Spenden auf, damit die Flüchtlingsarbeit der Ukraine-Hilfe unterstützt werden kann.

Bevor die Vorsitzende die Veranstaltungen für das Vereinsjahr 2022 präsentierte, dankte sie den Entscheidungsträgern, die eine zielgerichtete Sportstättenentwicklung auf den Weg gebracht hätten. Mit dem Bau der neuen Dreifeld-Sporthalle wird bereits in wenigen Monaten begonnen, und das Nutzungskonzept für das Römerstadion mit der damit verbundenen Sanierung der Sportstätten komme auch einigen LSV-Abteilungen wie den Fußballern und Leichtathleten zugute. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei konstruktiv und offen.

Für den gleichzeitig bei der DGB-Maifeier weilenden Bürgermeister Stefan Schmutz, dem Klodt dankte, hatte sie eine eindeutige Botschaft dabei. Derzeit werden mit den Vorsitzenden die neuen Vereinsförderrichtlinien ausgearbeitet. Das gab es bisher nicht.

Für ihre Trainingsstunden und Sportwettbewerbe konnten die Vereine die städtischen Sportstätten in den letzten Jahrzehnten größtenteils kostenlos nutzen. Mit der neuen Richtlinie könnten diese Zeiten aber vorbei sein. "Jeder Euro, der in die Arbeit von Sportvereinen gesteckt wird, löst einen vielfachen Mehrwert für die Gesellschaft aus", sagte Klodt.

Und ihren Mehrwert zeigte die LSV auch beim Rahmenprogramm. Die Zumba-Kids unter der Leitung von Patricia Kranz hatten einen fulminanten Auftritt, auch die Leistungsturnerriege der Trainerin Kira Streib erhielt für ihre Präsentation viel Applaus. Die städtische Musikschule schickte ihre Marching Band zur Jubiläumsfeier. Den Taktstock schwang Christian Dobirr, der nicht nur stellvertretender Leiter der Musikschule ist, sondern auch erstklassiger LSV-Triathlet. Beim Römer-Man erreichte er schon vordere Platzierungen.