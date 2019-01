Ladenburg. (stu) Beim Neujahrsempfang der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) im Hubert-Schmitt-Saal wurden nicht nur Reden geschwungen. Schwungvoll waren auch die sportlichen Darbietungen.

Vereinsvorsitzende Petra Klodt betonte im Beisein der Ehrenvorsitzenden Griseldis Schmitt, dass 2018 aus sportlicher Sicht ein gutes Jahr für den Verein gewesen sei. Zahlreiche Meisterschaften konnten in den Abteilungen gefeiert werden, Sportler nahmen an Deutschen Meisterschaften, Europa- und sogar Weltmeisterschaften teil. Und es hätten sich neue Übungsbereiche etabliert, die das Angebot für die rund 1900 Mitglieder erweiterten. Es mussten aber auch Rückschläge verkraftet werden. Die Fußballabteilung musste ihre Senioren-Mannschaften vom Spielbetrieb abmelden. Man habe beschlossen, dass sich die Fußball-Abteilung nur noch auf die Förderung der Kinder und Jugendlichen konzentriere, sagte Klodt.

Hintergrund Die Ladenburger Sport-Vereinigung zeichnete 35 Vereinstreue beim Neujahrsempfang aus > Für 25 Jahre: Tobias Beran, Michael Blesz, Heike Boguslawski, Dagmar Breusch, Mareike Breusch, Karin Hutterer, Dejan Jovanovic, Heinz Köhler, Sibylle Nover, Markus Radder, Simone Radder, Daniel Ramminger, Gerd Schmitt, Reinhard Scholz, Sabine Weil und Ingo Wiesler.

[+] Lesen Sie mehr Die Ladenburger Sport-Vereinigung zeichnete 35 Vereinstreue beim Neujahrsempfang aus > Für 25 Jahre: Tobias Beran, Michael Blesz, Heike Boguslawski, Dagmar Breusch, Mareike Breusch, Karin Hutterer, Dejan Jovanovic, Heinz Köhler, Sibylle Nover, Markus Radder, Simone Radder, Daniel Ramminger, Gerd Schmitt, Reinhard Scholz, Sabine Weil und Ingo Wiesler.

> Für 40 Jahre: Claudia Beedgen, Renate Henseler-Sohn, Claudia Keller, Jochen Köhler, Heiko Müller, Hilde Nerlinger-Roth und Helge Schlosser. > Für 50 Jahre: Erich Bungers, Michael Foerstner, Margrit Friedrich, Monika Radder, Ruth Schmitt und Gerhard Schreck. > Für 60 Jahre: Armin Boguslawski, Lissi Guckenmus, Richard Schork und Willi Wolf. Für 70 Jahre: Horst Müller.

[-] Weniger anzeigen

Persönlich musste die Vorsitzende im letzten Jahr aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Sie war begeistert, dass sich die Vorstandskollegen noch mehr engagierten, um ihren Ausfall zu kompensieren. "Ihr wart mir eine große Stütze", lobte die Vorsitzende den Einsatz des geschäftsführenden Vorstandes, dessen Mitglieder aus den Händen des Ehrenmitglieds Marion Baumann einen Blumenstrauß entgegennahmen.

Auch dem nicht anwesenden Bürgermeister, der am Sonntag seinen 41. Geburtstag mit seiner Familie feierte, dankte die Vorsitzende für dessen Einsatz. "Endlich haben wir einen Bürgermeister, der die Anliegen der Sportvereine versteht", sagte die Vorsitzende. Der Satz des Bürgermeisters "Es ist keine Frage, ob wir eine neue Sporthalle brauchen, sondern wann wir die Sporthalle bauen" sei eine Aussage gewesen, die die Ladenburger Sportwelt habe aufatmen lassen. Auch Klodt geht jetzt fest davon aus, dass die Weichen für den Bau der Sporthalle schon in diesem Jahr gestellt werden.

Im Jahr 2019 werden aber auch intern wichtige Aufgaben angepackt. An erster Stelle nannte Klodt das 25. Ladenburger Triathlonfestival. Für Klodt ist der 20. Juli der sportliche Höhepunkt im Vereinsjahr. Der Großverein will sich auch auf das Anwachsen Ladenburgs vorbereiten. 2500 neue Bürger seien auch potenzielle Mitglieder. Daher befassen sich die Verantwortlichen mit der Außendarstellung des Vereins. Sportliche Glanzlichter setzte beim Empfang die neue Zumba-Kinder-Abteilung unter der Leitung von Patrizia Kranz. Auch der "Seilzauber" der "Rope-Twisters" war eine Augenweide: Die vier Leistungssportlerinnen ließen die Sprungseile in atemberaubender Schnelligkeit fliegen.

"Die Ehrung treuer Vereinsmitglieder ist uns ein besonderes Anliegen", meinte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Reinhard Scholz. Er zeichnete 35 Mitglieder aus (siehe weiteren Bericht), darunter Horst Müller, der seit 70 Jahren LSV-Mitglied ist. Er dankte im Namen der Geehrten der Vorstandschaft, die eigentlich ein kleines mittelständisches Unternehmen leiten müsse. Müller selbst wurde vor 70 Jahren von seinen Eltern in den Turnverein geschickt. "Der große Sportler war ich nie, aber dem Verein habe ich immer als passives Mitglied die Treue gehalten, denn hier wird herausragende Arbeit geleistet", sagte Müller.

In der LSV ist auch die Leiterin der Gesangsabteilung der städtischen Musikschule, Jeannette Friedrich, aktiv. Sie erzielte nicht nur Erfolge an der Tischtennisplatte, sondern auch auf der Bühne. Ihr wunderbarer Gesangsvortrag "A Million Dreams" war der abschließende Höhepunkt des Neujahrsempfangs. Auch die Musikschüler Elisabeth Kirsch und Sophie Schmitt ernteten viel Applaus.