Von Silke Beckmann

Ladenburg. Seit Kurzem sind die Wasserretter der DLRG Ladenburg/Edingen-Neckarhausen auf der "Lobdengau" unterwegs, "unser ganzer Stolz", wie Vorsitzender Jochen Knausenberger bei der Indienststellung des neuen Motor-Rettungsbootes sagte. Geschultert wurde die rund 50.000 Euro teure Investition durch Landeszuschüsse wie auch zahlreiche Spenden.

Knapp die Hälfte der Anschaffungskosten konnte durch die beim Land beantragten Rettungsmittel finanziert werden, "daher haben wir einen Spendenaufruf gestartet, und die Resonanz war toll", so Vizevorsitzender Jochen Quintel. "Ohne euch hätten wir uns verdammt schwergetan", dankte er den Unterstützern, darunter Banken-, Firmen- und Stiftungsvertreter, die beim Termin am Schiffsanleger ebenso anwesend waren wie der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz und sein Amtskollege Simon Michler aus Edingen-Neckarhausen sowie Gemeinderäte und Feuerwehrkameraden.

"Wirklich Weltklasse, das haben wir so noch nicht erlebt", ergänzte Knausenberger in Hinblick auch auf die zahlreichen Spenden privater Unterstützer. Die in Rostock aufgebaute "Lobdengau", deren Rumpf von einem finnischen Hersteller stammt, ersetzt die mittlerweile 18 Jahre alte "Rhein-Neckar 2" und bringt gegenüber dem Vorgänger etliche Vorteile mit sich: neben Zuverlässigkeit ein geringeres Gewicht dank Alu-Ausführung, neueste Funk-, Licht- und Sonartechnik sowie einen Navigationsassistenten, der auch über Fahrwasserrinnen und Anlegeplätze informiert. Unterm Strich: ein gewaltiger Schritt für die Einsätze im Wasser-Rettungsdienst, deren Gebiet sich auch im Namen widerspiegelt: "Lobdengau ist ein Gau, der zwischen Rhein und Neckar und im südlichen Bereich bis Wiesloch verläuft, was genau unser Einsatzgebiet umfasst", erklärte der Vorsitzende, der auch die Entwicklung der DLRG skizzierte, die sich ab dem Jahr 2006 vom "Badehosen-Freibad-Verein" zum Wasserrettungsverein mauserte.

"Wir haben 2006 mit eigentlich gar nichts angefangen", erläuterte Knausenberger. Das nötige Equipment wurde teilweise aus eigenen Mitteln gestemmt, inzwischen stehe jedoch kaum noch etwas an. Bezirksvorstand Volker Weselin, sichtlich angetan von der zeitgemäßen Innovation, übergab ein Spendenkuvert, "denn ohne Treibstoff geht es nicht", und Klaus Bremer vom Landesverband wünschte "immer eine Handbreit Wasser unterm Propeller". Statt Sekttaufe oder Stapellauf, wie oft bei Anlässen dieser Art üblich, gaben die DLRGler mittels einer von Nadja Wolff kommentierten Präsentation Einblick in ihre Arbeit: Flugs waren die Retter mit dem Boot vor Ort, nachdem auf dem Neckar eine Stand-up-Paddlerin in Not geraten war. Schnell war ein Rettungsschwimmer zur Stelle und sicherte die Patientin, bevor sie über die geöffnete und schräg ins Wasser ragende Bugklappe an Bord gezogen wurde.