Von Silke Beckmann

Ladenburg. Zum Sommerfest im neuen grünen Klassenzimmer wartete die Schulgemeinschaft der Erich-Kästner-Schule mit einem bunten Programm samt Musik und Theatervorstellungen auf. Zudem galt es, ein "Highlight" zu feiern, wie Rektorin Christina Nawrath betonte: Schließlich hat die Schule beim vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung organisierten Wettbewerb "Sei weltbewegend" einen höchst beachtlichen dritten Platz belegt.

Ein Gewinn, der neben einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro auch eine Reise nach Berlin beinhaltete, die 15 Schüler zusammen mit ihren Lehrern Susanne Lein, Alexander Götz, Jonathan Seith und Konrektorin Angelika Bindert angetreten hatten. Begeistert berichtete Bindert von der dreitägigen Tour mit reichem Programm, darunter der Festakt samt Preisverleihung durch Bundesminister Gerd Müller im Meistersaal, mehrere Besichtigungen sowie eine Party im Admiralspalast. Besonders beeindruckt habe sie aber, "dass wir so gewürdigt wurden".

"Reli- und Ethikunterricht, der was bewegt. Perspektiven für eine verantwortungsvolle Lebensgestaltung bis ins hohe Alter entwickeln", so lautete der Titel des erfolgreichen EKS-Wettbewerbsbeitrags. Sämtliche Aktivitäten, darunter auch die Kooperationen mit dem hiesigen Johanniter-Haus am Waldpark und dem Heidelberger "Welthaus", waren in einem selbst gedrehten Film festgehalten worden, der im Verbund mit einem sogenannten "Best-Moments-Album" und der von Susanne Lein verfassten Projektausarbeitung als Bewerbungsgrundlage diente. Und großen Anklang fand: Immerhin hatten sich mehrere Hundert Schulen beteiligt, von denen 15, unterteilt in fünf Kategorien, mit jeweils drei Hauptpreisen belohnt wurden.

Der konkrete Verwendungszweck des Preisgeldes steht zwar noch nicht fest, wohl aber die Richtung: "Wir werden weiter an unserem Nachhaltigkeitsprojekt arbeiten."

Das Sommerfest gab den Schülern aber noch etliche weitere Gelegenheiten, sich zu beweisen: Zum einen absolvierte die Schülerband "EKSplosiv" ihren allerersten öffentlichen Auftritt. Der Name ist zwar schon seit Jahren bekannt, nicht zuletzt dank der bunten CD-Palette, aber da sich die alten Band-Hasen im vergangenen Jahr verabschiedet hatten, proben Arnd Müller und Benjamin Schweitzer mittlerweile mit neuen jungen Mitgliedern, die ihre Sache prima machten - Applaus für die Musiker, auch von Bürgermeister Stefan Schmutz und der früheren langjährigen Schulleiterin Ruth Proske Stern.

Überhaupt wurde Musik großgeschrieben - neben der Keyboard-Aufführung von Alexander Götz‘ Sing- und Dance-AG sorgte die Lehrer-Band "EKSklusiv" für Stimmung. Auf die Besucher warteten zudem gleich zwei Theaterstücke: "Mutig, mutig" sowie unter dem Titel "Es ist Zeit" Selbsterarbeitetes hatte Theaterpädagogin Anne Plass-Niemi jeweils in Klassenlehrer-Kooperation mit den Schülern einstudiert.

Außerdem gab es auch im Garten viel Neues zu entdecken: Innovationen wie etwa der neue Weidentunnel übten insbesondere auf die jüngsten Besucher Faszination aus, die den aus gegebenem Anlass luftballongeschmückten Gang mit sichtlicher Begeisterung passierten. Zum Verweilen lud dagegen die brandneue, erst am Morgen unter Anleitung von Tobias Hoffmann fertiggestellte Paletten-Liege ein: "Einmal liegen und nie mehr wieder aufstehen", prophezeite Nawrath und empfahl: "Probieren Sie es aus."