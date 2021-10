Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit dem Erwerb des neun Hektar großen ABB-Grundstücks an der Wallstadter Straße im Westen Ladenburgs durch die städtische Entwicklungsgesellschaft hat Bürgermeister Stefan Schmutz zugesagt, dass die Bevölkerung Ideen einbringen kann, wie das Areal künftig genutzt wird. Die Tinte des Kaufvertrags ist noch nicht richtig trocken, schon melden sich die kulturtreibenden Vereine mit ersten Vorstellungen.

Diese haben in der Stadt bislang nur unzureichende Auftrittsbedingungen und Präsentationsmöglichkeiten. Wenn Konzerte, Bälle und Theateraufführungen anstehen oder Vereinsjubiläen gefeiert werden sollen, gibt es derzeit zur Lobdengau-Halle keine Alternative. Eine eigene Kulturhalle für Veranstaltungen mit bis zu 300 Gästen hat Ladenburg nicht. Für kleinere Konzerte bietet lediglich der Domhof eine Veranstaltungsfläche. Deshalb regen die Kulturvereine immer wieder einen geeigneten Veranstaltungsort mit einer festen Bühne und gastronomischen Möglichkeiten an.

Sie meldeten sich bereits zu Wort, als die Pläne für die neue Dreifeldsporthalle im Römerstadion diskutiert wurden. Ihr Wunsch: Die Sporthalle solle so gestaltet werden, dass darin auch Kulturveranstaltungen stattfinden können. Das scheint jedoch nicht umsetzbar zu sein. Nun könnte sich auf dem ehemaligen ABB-Gelände eine Chance bieten, die Probleme der Vereine zu lösen.

Direkt vor der Bahnunterführung an der Wallstadter Straße steht die Hemmer-Halle, die geeignet wäre, sie zu einem Kulturzentrum beziehungsweise einer Veranstaltungsstätte umzubauen. Dieser Gedanke wird in den stadtpolitischen Diskussionen der vergangenen Wochen immer wieder aufgegriffen, allerdings noch nicht öffentlich debattiert.

Der Bürgermeister hält sich dazu noch bedeckt. "Im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses wird über die Zukunft der Flächen zu diskutieren sein. Ich lade alle Bürger ein, sich hier aktiv einzubringen", sagte Schmutz der RNZ, ohne konkret zur Hemmer-Halle Stellung zu beziehen. Die Maschinenfirma Hemmer war in Ladenburg ein wichtiger Arbeitgeber. 1906 verlegte das Unternehmen seinen Standort vom pfälzischen Neustadt an der Weinstraße in die Römerstadt. Hemmer stellte Maschinen für die Papier- und Cellulosefabrikation her. Dafür wurde vor den Toren Ladenburgs eine 30 mal 70 Meter lange Backstein-Produktionshalle gebaut, die heute unter Denkmalschutz steht. Doch bereits 1939 stellte Hemmer mit seinen seinerzeit 40 Mitarbeitern die Produktion ein.

In den 1950er-Jahren nutzte BBC die Halle. Die Firma errichtete dort eine Ausbildungsstätte für ihre Lehrlinge. Bei einem Großbrand Anfang der 1960er-Jahre wurde die Immobilie stark beschädigt und nach den Vorgaben der Denkmalbehörde wieder aufgebaut.

Fast zur gleichen Zeit, in der sich Hemmer ansiedelte, 1906, entstanden in Ladenburg die Hallen der Firma Benz & Söhne in der Ilvesheimer Straße, wo Autoerfinder Carl Benz seine Fahrzeuge herstellte. Was aus einer alten Fabrikhalle wie dieser gemacht werden kann, zeigt der Umbau zum heutigen Auto-Museum Dr. Carl Benz im Jahr 1996. Ähnliches Potenzial besitzt die Hemmer-Halle, die sich in einen wohl einzigartigen Kulturtreffpunkt wandeln könnte.

Der Maschinenhersteller Hemmer siedelte sich 1903 in Ladenburg an und errichtete vor den Toren der Stadt eine 30 mal 70 Meter lange Backsteinhalle, die in der Zeichnung zu sehen ist. Schon 36 Jahre später stellte das Unternehmen mit damals 40 Mitarbeitern die Produktion ein. Foto: Stadt/Repro: Sturm

Schmutz sagte bei der Pressekonferenz zum Kauf des ABB-Geländes, dass hier ein lebendiges, nachhaltiges Quartier entstehen soll. Und was wäre nach Meinung von Beobachtern nachhaltiger, als die Hemmer-Halle so zu nutzen, dass auch die nächsten Generationen noch Freude an dem denkmalgeschützten Gebäude haben. Konzerte, Feuerwehrball, Tanzveranstaltungen, Aufführungen des Bauern-Theaters oder Ausstellungen: All das könnte dort stattfinden. Kultur hätte in der Kulturhalle und der Sport in den Sporthallen "Heimrecht".

Vertreter einiger kulturtreibender Vereine finden die Idee "äußerst interessant", wie es der Ehrenvorsitzende der Sängereinheit, Helmut Kinzig, stellvertretend ausdrückte. "Ein Kulturzentrum in der Hemmer-Halle wäre eine Bereicherung für unsere Stadt", sagte er. Außerdem sehnten die Kulturvereine schon lange eine passende Halle für ihr Programm herbei. Bisher seien Veranstaltungen stets mit dem "riesigen Aufwand" verbunden, Bühne und Technik aufzubauen sowie den Veranstaltungsort zu bestuhlen, so das Urgestein der Sängereinheit. Kinzig hofft daher, dass aus der Idee "hoffentlich bald" Wirklichkeit wird.

Auch die Vorsitzende der Stadtkapelle, Helene Völter-Erhardt, hält den Vorschlag für einen "super Ansatz". Denn: "Wir brauchen eine Kulturhalle, zumal in der geplanten Dreifeldsporthalle wohl nicht vorgesehen ist, Konzerte aufführen zu können", sagte sie. "Eine Kulturhalle würde einfach gut zu Ladenburg passen", so Völter-Erhardt, die sich gut vorstellen kann, dass aus dem denkmalgeschützten Gebäude "etwas Tolles" entsteht.

Der Vorsitzende des Liederkranzes, Lucas Zimmermann, sagte der RNZ, dass er die "Perspektive" Hemmer-Halle "enorm positiv" sieht. "In Ladenburg fehlt eine Veranstaltungsstätte für 250 bis 300 Gäste, und das sagen wir vom Liederkranz schon seit Jahren", betonte er. Zimmermann ist optimistisch, dass sich nicht nur der Liederkranz über ein solches Projekt freuen würde.