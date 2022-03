Pfarrer David Reichert zündete beim Friedensgebet in der evangelischen Stadtkirche eine Friedenskerze an. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg hat am Sonntag zum Friedensgebet für den Krieg in der Ukraine eingeladen. Schockiert von den schrecklichen Ereignissen wenige Stunden von Deutschland entfernt, nahmen viele Menschen das Angebot an und kamen zum Gottesdienst in die evangelische Stadtkirche. Im Anschluss daran sprach die RNZ mit Pfarrer David Reichert über die Situation.

Wie reagieren junge Menschen auf die aktuelle Kriegssituation?

Bislang hatte ich erst wenige Möglichkeiten, ausführlicher mit jungen Menschen außerhalb meiner Familie über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Meine Beobachtung derzeit ist, dass junge Menschen sehr wohl wahrnehmen, welche Veränderungen sich gerade in der Weltgemeinschaft vollziehen und was alles auf dem Spiel steht. Für die Generationen im vereinten Deutschland war es bislang undenkbar, dass es noch einmal zu solch einer Eskalation der Gewalt in Europa kommen könnte. Umso wichtiger ist es, dass jetzt, neben den Familien, die Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine und auch Kirchengemeinden die Fragen und Gefühle der Jugendlichen aufnehmen und mit ihnen darüber ins Gespräch kommen. Wir dürfen die jungen Menschen mit ihren Sorgen und Ängsten nicht alleine lassen.

Sie sind selbst Vater von zwei Kindern. Wie nehmen Sie und ihre Frau Katharina ihren Kindern die Angst?

Das Wichtigste ist wohl, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Wir versuchen, herauszuhören, was sie bewegt. In ihren Freundeskreisen wird viel über den Krieg gesprochen. Da ist natürlich auch viel Panikmache dabei, die wir dann wieder zu entschärfen versuchen. Totschweigen gibt es bei uns jedenfalls nicht. Aber auch kein übertriebenes Konfrontieren. So achten wir auch darauf, dass unsere Kinder in diesen Tagen genug Ablenkung haben. Sport und Freunde gehören für sie dazu. Und natürlich jetzt auch die ein oder andere private Faschingsparty. Meiner Frau und mir ist der christliche Glaube wichtig. Das Gebet, auch für Frieden und Versöhnung, ist Teil unseres Familienalltags.

Warum können Gebete helfen, angstfreier mit dem Thema Krieg umzugehen?

Gebete helfen immer – nicht nur in Krisenzeiten. In der Geschichte gibt es unzählige Beispiele von Menschen, die durch das Gebet eine Veränderung erwirken und bewirken konnten. Wie wären bestimmte Umbrüche wie die Beendigung der Sklaverei oder der Rassentrennung in Nordamerika, das Ende der Apartheid in Südafrika, die demokratischen Umbrüche in Osteuropa oder auch der Fall der Mauer verlaufen, ohne die unzähligen Gebete im Hintergrund? Gerade auch Menschen im Widerstand gegen barbarische Tyrannei schöpften und schöpfen noch immer Kraft und Mut aus dem Gebet. Niemals sollte man die Kraft der Gebete unterschätzen. Gott kann Herzen bewegen und zerfahrene Zustände verändern.

Was wünschen Sie den Menschen in der Ukraine?

Zuallererst wünsche ich ihnen eine sofortige Waffenruhe und die Beendigung aller Kriegshandlungen, damit sie nicht weiter voller Angst in den U-Bahnschächten oder Bunkern ausharren müssen. Ich wünsche ihnen die Gewissheit, wieder sicher auf die Straßen gehen, ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Schule bringen, einkaufen und zur Arbeit gehen zu können. Allen, die Opfer beklagen oder materiellen Verlust erfahren, wünsche ich Trost und Kraft für einen Neuanfang. Der Ukraine wünsche ich eine selbstbestimmte Zukunft in Frieden und Freiheit.

Und was kann man in Ladenburg tun, um den Menschen zu helfen?

Ja, da gibt es ganz viel, was wir tun können. Zum Beispiel helfen Katastrophenhilfen wie die der Diakonie gerade schnell und unbürokratisch dabei, die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten an den Grenzübergängen mit dem Allernötigsten zu versorgen. Da sind Spenden wichtig und dringend nötig.

Und wie sieht es mit der Aufnahme von Flüchtlingen in Ladenburg aus?

Das Thema der Aufnahme von Flüchtlingen wird sicherlich in Kürze bei uns akut werden. Mir kam zu Ohren, dass auch Menschen aus Ladenburg gerade dabei sind, Möglichkeiten zu organisieren, um geflüchtete Menschen aus den Grenzregionen der Ukraine nach Deutschland, zu uns nach Ladenburg in Sicherheit zu bringen. Gerne sind wir als Kirchengemeinde dazu bereit, mitzuhelfen, die Aufnahme in die Ladenburger Haushalte zu koordinieren. Wer also anbieten kann, Menschen bei sich aufzunehmen, möge sich im Pfarramt unter der Telefonnummer 0 62 03 / 92 39 88 melden. In den kommenden Tagen kann hierzu dann bestimmt noch Konkreteres gesagt werden.

Info: Ein weiteres Friedensgebet ist geplant am Freitag, 4. März, um 19 Uhr ebenfalls in der evangelischen Stadtkirche. Spenden für die Ukraine sind außerdem möglich über folgende Kontoverbindung: Evangelische Bank, IBAN: DE 6852.0604.1000.0050.2502, BIC: GENODEF1EK1 Stichwort: Ukraine.