Gerade noch in Nashville, dann in Ladenburg: Die Luciana Country- und Westernband hat viele Fans in der ganzen Region und ist daher immer ein Anziehungspunkt. Fotos: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Für die Luciana Country- und Westernband ist der Auftritt beim Ranchfest der Ladenburger Westernreiter ein Pflichttermin. "Die Band ist von Anfang an dabei, die Musiker sind ein echter Glücksgriff für uns", sagte die Vorsitzende Sarah Schreieder. Die Musiker kamen gerade aus Nashville im Süden der Vereinigten Staaten zurück, der Hochburg der Country- und Westernmusik. Dort hatten sie ihre neuste CD aufgenommen. In Ladenburg zog die Band wieder viele Fans aus der Region an.

Sogar aus Frankreich reiste ein Anhänger mit seiner Familie an. "Wir sind Westernfans und haben im letzten Jahr das Ranchfest in Ladenburg entdeckt", meinte Arno Dubois, der kurz hinter der Grenze des Saarlandes wohnt. Er besucht mindestens zwei Mal im Monat ein Westernfest. Ladenburg sei immer einen Abstecher wert, und dies nicht nur wegen der Party am Abend. Das Städtchen am Neckar habe viel Charme, ähnlich wie einige Städte im Elsass, sagte Dubois. Am bewährten Konzept der Veranstaltung will die Vorsitzende der Westernreiter Schreieder daher nichts ändern. "Die Gäste kommen auch deswegen gerne zu uns, weil sie wissen, was sie bekommen."

Bei einem zünftigen Westernfest ist auf das Essen ausschlaggebend. Knoblauchgeschwängerte Steaks vom Schwenkgrill und das feurige Ranchfest-Chilli waren die Renner, das Bohnen-Fleischgericht trieb so manchem Besucher die Schweißperlen auf die Stirn.

Das Küchenteam im Verpflegungszelt hatte jedenfalls eine Menge zu tun, was Sinn und Zweck des Ranchfests ist. Der Aufwand für die rund 70 Vereinsmitglieder sei nämlich beträchtlich, meinte Schreieder, denn schon zwei Wochen vor der Veranstaltung beginnt die Vorbereitung.

Ganz nebenbei müssen die Pferdebesitzer noch ihre Vierbeiner versorgen. Zehn Pferde stehen im Stall auf der Westernranch. Die Besitzer nähmen ihre Aufgaben verantwortungsvoll wahr, sagte Schreieder. Täglich gilt es, die Stallungen auszumisten, auch die Bewegung der Pferde ist wichtig. Das geschieht zum einen auf dem Reitplatz, aber auch Geländeausritte halten die Tiere bei Laune. Geübt werden auch die Disziplinen Trail, Western-Pleasure und Horsemanship - Platz für das spektakuläre Reining, bei dem die Pferde mit den Vorderbeinen schnell abstoppen müssen, besteht auf der kleinen Reitanlage dagegen nicht.

Die sportlichen Aktivitäten sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Noch bis vor vier Jahren gab es ein großes Westernreitturnier beim befreundeten Reiterverein auf dem Ladenburger Kirchfeld. Weil der Verband aber immer mehr Western-Reitturniere genehmigt, haben sich die Ladenburger Pferdefreunde zurückgezogen. "Das Risiko ist uns zu groß geworden. Wir bekamen nicht die erforderliche Zahl an Meldungen zusammen, sodass wir die Reißleine gezogen haben", sagte Vorsitzende Schreieder.

Der Verein setzt nun andere Prioritäten. Das neu aufgenommene Wein- und Gesangsfest auf der Ranch werde sehr gut angenommen und sei daher auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Auch mit der Nachwuchsarbeit ist Schreieder zufrieden. Pferde üben besonders auf Mädchen immer noch eine besondere Faszination aus. So hatten die braven Westernpferde beim Ranchfest eine Menge zu tun, um den Reiternachwuchs über das Vereinsgelände zu tragen. "Obwohl wir einige Pferde im Einsatz hatten, die zum ersten Mal beim Ausreiten dabei waren, hat alles prima geklappt", freute sich die Vorsitzende.

Routine haben hingegen die Freunde des Linedance. Diese Tanzsport- und Bewegungsart ist bei Westernfreunden sehr beliebt. Die Cowboys und Cowgirls reihen sich einfach in den Tanz ein. Das Erlernen der Schrittkombinationen sei gar nicht so schwer, meinte Carola Bisswanger aus Heppenheim, die der Luciana-Band ein großes Kompliment aussprach. "Wenn Profis am Werk sind, kann eigentlich nichts schief gehen."

Auch Ranchfest-Dauergast Rüdiger Geschwill aus Ladenburg war wieder begeistert. "Die Stimmung hier ist einmalig, und es wundert mich nicht, dass heute wohl ein Rekordbesuch zu verzeichnen ist." Mit dieser Einschätzung lag Geschwill wohl richtig. "Der Umsatz ist in der Tat rekordverdächtig", sagte Schreieder, die mit ihrem Team bereits die nächste Veranstaltung plant. Der Verein beteiligt sich am Samstag am Ferienprogramm der Stadt. Alle Plätze sind aber bereits ausgebucht.