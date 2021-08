Ladenburg. (RNZ) Die Stadt informiert über Auswirkungen der neuen Corona-Verordnung des Landes für Ladenburg. Außerhalb des privaten Bereichs gilt in allen Innenräumen die Drei-G-Regel. "Das bedeutet, dass nur noch geimpfte, genesene oder getestete Bürger vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben in geschlossenen Räumen teilhaben können." Erhalten bleiben weiterhin die Maskenpflicht sowie die Abstands- und Hygieneregeln.

Die Stadtverwaltung weist insbesondere darauf hin, dass die Drei-G-Regel für das Lobdengau-Museum, das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek gilt. Auch Sportanlagen sind betroffen. Der Trainingsbetrieb im Römerstadion ist für Vereine unter speziellen Rahmenbedingungen möglich. Nicht-Immunisierten ist der Zutritt zu geschlossenen Räumen wie den Umkleiden nur nach Vorlage eines Testnachweises erlaubt. Die Vereine sind angehalten, diese Nachweise zu kontrollieren. Für den Besuch des Freibads gibt es dagegen keine Veränderung.