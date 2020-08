Von Axel Sturm

Ladenburg. Das gemeinsame Hobby, das Sunhild Buchinger, Gaby Lux, Jenny Haigh und Hanna Fuchs-Brecht pflegen, hilft gerade in Coronazeiten, auf andere Gedanken zu kommen: Die Frauen sind Mitglieder des örtlichen BUND und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, sich um den Bauerngarten am Rande des Reinhold-Schulz-Waldparks zu kümmern. Der präsentiert sich derzeit besonders hübsch, was auch den fleißigen Hobbygärtnerinnen geschuldet ist.

Im Gärtnerteam am längsten dabei ist Ärztin Sunhild Buchinger. Sie hat noch die Zeit erlebt, als der Bauerngarten beim Grünprojekt 2005 eine beliebte Anlaufstelle für Gartenfreunde war. Damals wurde das ehemalige Kavalierhäuschen zu einem Baumschulen-Museum umgestaltet, denn Ladenburg ist nicht nur Römer- und Benzstadt, sondern galt im 19. und 20. Jahrhundert auch als "Stadt der Baumschulen". Der Förderer des Waldparks, Handwerksmeister Hubald Schmitt, hatte mit Kollegen eine Initiative zur Renovierung gestartet und verhalf dem Kavaliershäuschen zu neuem Glanz. Der Bauerngarten wurde angelegt, als in den 1970er Jahren die Kreisgärtnerei aufgelöst wurde.

Bürgermeister Reinhold Schulz kaufte für die Stadt das Gelände, schlug vor, den Waldpark zu schaffen, und gab dem örtlichen BUND ein Grundstück, um dort einen Garten anzulegen. Es waren in erster Linie der langjährige BUND-Vorsitzende Alexander Spangenberg und seine Partnerin Sylvia Volkert, die sich um die Gestaltung und Pflege des Gartens kümmerten. Das Gelände wurde in vier gleichmäßige Quadrate aufgeteilt, die themenbezogen bepflanzt wurden.

Die Gartenviertel sind auch heute noch Teil des Konzeptes, und unter den Gärtnerinnen ist sogar ein "Konkurrenzkampf" auf humorvoller Ebene entfacht. "Ich frage mich immer, warum die Tomaten von Sunhild so groß sind; meine sehen im Vergleich so richtig mickrig aus", frotzelte Gaby Lux beim RNZ-Besuch. Die Klein-Tomatenzüchterin wird hingegen für ihre erstklassigen Zucchini von den "Mitbewerberinnen" beneidet, und auch die Himbeer-Erträge von Gaby Lux erzeugen Respekt bei der Konkurrenz.

Richtig glücklich mit ihrem Garten-Teilstück ist Britin Jenny Haigh. "Wichtig ist mir, dass sich Insekten und Kleintiere hier wohlfühlen", erzählt das Vorstandsmitglied der Waldpark-Initiative. Bienen, Hummeln, aber auch Heuschrecken und eine Igelfamilie genießen den Garten. Beeren-Obst und Gemüse baut Haigh nicht an, Blumen und Stauden sind ihre Leidenschaft. Sie hat aber auch ein Auge auf die 13 Obstbäume – Äpfel, Birnen, Quitten, Mirabellen und Kirschen –, die im BUND-Bauerngarten stehen. Ihr Mann steht hilfreich zur Seite, wenn es um "grobe Dinge" beim Gärtnern geht: So hat er der Igelfamilie einen Rückzugsort gestaltet.

Die Kettensäge nimmt auch Unterstützer Jochen Liebrich für den BUND-Garten in die Hand. Der Künstler hat aus einem alten Baum eine Skulptur geschaffen, die ein Wahrzeichen des Gartens ist.

Sunhild Buchinger trägt ebenfalls "Gärtner-Gene" in sich. Ihr Großvater betrieb ein Weingut in der Nähe von Wien, und Sunhild half dort mit. Seit 1973, nach ihrem Umzug nach Ladenburg, engagiert sich Buchinger beim BUND. Für ihre Riesentomaten verwendet sie einen Naturdünger, ein "Geheimrezept". Einig sind sich die Gärtnerinnen darin, dass Spritzmittel und Chemie tabu sind. Weil Buchingers Gartenparzelle an einer Steinmauer liegt, hat die Ärztin einen Kräutergarten angelegt. Auch ihr ist es wichtig, dass sich die Tierwelt im BUND-Garten wohlfühlt; sie hat sogar eine Fotoserie gestaltet, für die Schmetterlinge abgelichtet wurden.

Gaby Lux ist besonders auf ihre Johannisbeeren-Vielfalt stolz. Den Rückschnitt überlässt sie allerdings einem Profi. Obsthofbesitzer Hanspeter Schuhmann kommt einmal im Jahr vorbei. Zur Belohnung gibt es dann einen selbst gebackenen Johannisbeer-Kuchen. Gaby Lux, die sich gern an die Zeit im Elterngarten bei Pforzheim erinnert, kocht Marmelade aus Obst vom eigenen Garten. Auch Gemüse, das auf den Teller kommt, wird im BUND-Garten geerntet. Lux experimentiert gern. Demnächst werden blaue Kartoffeln geerntet – das gute Wachstum stimmt sie froh. "Ein Garten bereichert das Leben, man lernt jeden Tag dazu", ist sich Lux mit ihren Kolleginnen einig. Auch die Kommunikation sei wichtig, und man ist froh, dass sich das Gartenteam so gut versteht.

Beim Pressetermin nicht dabei waren Hanna Fuchs-Brecht und Carolin Rückert, für die der Garten auch ein "Kinderparadies" sein soll. "Unsere jungen Mütter fühlen sich hier sehr wohl", meinte Haigh, die sich auch über das "Kindergewusel" freut. Für alle Hobbygärtnerinnen ist ihr Engagement im BUND-Garten mehr oder weniger ein Fulltime-Job. Von Februar bis in den November habe man immer gut zu tun.