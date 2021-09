Ladenburg. (stu) Als langjährige Rathausmitarbeiter kann man Ordnungsamtsleiter Rüdiger Wolf und seine Mitarbeiterin Carolin Loida noch nicht bezeichnen. Wolf trat vor zwei Jahren den Dienst bei der Stadt Ladenburg an, Loida ist hier seit fünf Jahren beschäftigt. Trotzdem bringen die Zwei viel Erfahrung ein. Eine besonders spannende Zeit sei die Wahlvorbereitung, dann wird das Ordnungsamt nämlich zum Wahlamt.

"Was bei der Landtagswahl am 14. März gelungen ist, sollte jetzt auch klappen", waren Wolf und Loida am Sonntagmorgen zuversichtlich, dass auch die Bundestagswahl problemlos über Bühne gehen wird. Beide sind seit 7 Uhr im Rathaus, als die RNZ sie besucht. In einer Stunde werden die insgesamt zwölf Wahlbezirke in der Martinsschule, im Carl-Benz-Gymnasium und in der Astrid-Lindgren-Schule geöffnet. In den beiden Briefwahlbezirken sind bereits über 4000 Wahlumschläge eingetroffen – so viele wie noch nie bei einer Wahl in Ladenburg. Hier gibt es 8886 Wahlberechtigte. Der verantwortliche Wahlleiter, Bürgermeister Stefan Schmutz, wünscht sich eine hohe Wahlbeteiligung in seiner Stadt, was in Ladenburg bisher auch immer geklappt hat.

Der wohl größte Zeitaufwand ist es, sechs Wochen vor der Wahl die Wahlbenachrichtigungen zu verschicken. Wahlberechtigte deutsche Staatsbürger, die im Ausland wohnen und die ihren letzten Wohnsitz in Ladenburg hatten, müssen sich selbst melden, um ihre Briefwahl anzumelden. 22 "Auslandsdeutsche" haben dies getan, so dass die Wahlunterlagen auch in die USA, nach Schweden, in die Schweiz, nach Frankreich und sogar nach Thailand verschickt wurden.

Im Vorfeld der Wahl müssen für die Wahlhelfer Schulungen angeboten werden. Loida hat außerdem eine Art Leitfaden erstellt, in dem der Ablauf genau beschrieben ist. Bereits am Freitag stellten Wolf und sie die "Wahlkisten" zusammen, die die Hausmeister am Samstagnachmittag in die Wahllokale fuhren. Darin befanden sich die Wählerverzeichnisse, Adresslisten, Wahlzettel sowie Kugelschreiber und Schlösser, um die Urnen abzuschließen. In Coronazeiten liegt auch je eine CO2-Ampel in den Kisten sowie Desinfektionsmittel und FFP2-Masken für die Wahlhelfer. Die "Hardware" wie Tische und Stühle, Plexiglasscheiben und die Urnenaufstellung erledigten die Schulhausmeister, die am Wahltag ebenfalls zum Dienst verpflichtet sind. Freiwillig ist hingegen der Dienst der 104 Wahlhelfer, die vom Wahlamt in die einzelnen Wahllokale eingeteilt wurden. Dass am Sonntag hier weniger als sonst los war, lag auch am hohen Briefwahlanteil.

Der "Arbeitstag" war für die Wahlhelfer um 18 Uhr noch nicht vorbei. Es mussten möglichst schnell, aber fehlerfrei die Stimmzettel ausgezählt werden. Nach 45 Minuten trafen am Sonntagabend die ersten Ergebnisse in der Rathaus-Zentrale ein. Die wurden von Wahlleiter Stefan Schmutz geprüft und vom EDV-Verantwortlichen Maximilian Bauer an den Kreiswahlleiter übermittelt. Bauer machte die Ergebnisse auch auf der Homepage der Stadt sichtbar.

Wolf und Loida waren für alle Eventualitäten gewappnet. "Was passiert, wenn um 18 Uhr die Stromversorgung in Ladenburg ausfällt?", stellte Wolf eine rhetorische Frage. "Dann fahren wir mit den Wahlergebnissen nach Heddesheim, um die Ergebnisse im dortigen Rathaus nach Heidelberg zu übermitteln."

Am heutigen Montag ist die Bundestagswahl 2021 fürs Wahlamt noch nicht abgehakt. Wolf und Loida bringen die Wahlniederschriften sowie die als ungültig erklärten Stimmen persönlich ins Kreiswahlamt nach Heidelberg. Dort werden Letztere noch einmal überprüft. Danach ist für Wolf und Loida die Bundestagswahl erledigt.