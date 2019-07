Ladenburg. (RNZ) An einem Sommerabend vor wenigen Wochen bemerkte der evangelische Pfarrer David Reichert in seinem Garten ein sonderbares Geräusch. Kurz darauf entdeckte er in einer Ecke eines angrenzenden Schuppens einen Vogel. Dieser benahm sich offensichtlich sonderbar, denn er versuchte nicht wegzufliegen, als Reichert sich ihm näherte. So erinnert sich der Pfarrer.

Sofort habe er einen Freund informiert, der ehrenamtlich als Naturschutzwart und Beringer für Greifvögel und Eulen zuständig ist. Und Michael Preusch machte sich gleich von Heidelberg auf den Weg nach Ladenburg. Denn für den Experten war schnell klar, dass es sich bei dem Vogel um ein Wanderfalken-Weibchen handelte, genauer um ein Jungtier, das 2019 geboren wurde.

Seit 2018 brüten Wanderfalken in dem Turm der St. Gallus Kirche. Das Jungtier war wohl beim Flugversuch abgestürzt und im benachbarten evangelischen Pfarrgarten hart aufgetroffen. Denn bei der tiermedizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass sich der Vogel einen Bluterguss in einem seiner Flügel zugezogen hatte. Preusch nahm das Tier mit und übergab es der Pflegestation für Greifvögel in Bad Friedrichshall, wo es die vergangenen Wochen verbrachte.

Am Mittwoch dann wurde der Greifvogel wieder im evangelischen Kirchgarten in die Freiheit entlassen. "Seine Mutter wird darüber sicherlich glücklich sein, denn sie schrie schon seit Wochen auffallend laut", sagte Reichert. Zu dem besonderen Moment war auch Angelika Gelle mit einigen Kindern und Kolleginnen des Anne-Frank-Kindergartens gekommen. Staunend beäugten die Kinder den Vogel aus nächster Nähe. Gespannt waren sie, wo er wohl zuerst hinfliegen würde.

Preusch entließ den Vogel kurz darauf in die Freiheit. Der flog mit kräftigen Flügelschlägen davon und suchte sich wohl für einen ersten Stopp ein benachbartes Hausdach. "Es ist wahrscheinlich, dass er wieder zu seiner Familie zurückfindet", meinte Preusch. "Falken könnten aber auch durchaus von anderen Falkenfamilien adoptiert werden."