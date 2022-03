Von Axel Sturm

Ladenburg. Auch in der Römerstadt zeigen die Bürgerinnen und Bürger derzeit große Hilfsbereitschaft und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Gut möglich sogar, dass die Zahnbürsten, Hygieneartikel und Drogerieutensilien in den Märkten und Drogerien in Ladenburg knapp geworden sind. Jedenfalls hätte die Sammelaktion am vergangenen Samstag, die federführend der Verein Int.Akt organisierte, besser nicht laufen können. Der SPD-Ortsverein, der Grünen-Ortsverband und der BUND Ladenburg unterstützten die Aktion außerdem.

Vor der Annahmestation für die Hilfsgüter an der Halle der Firma TMZ Am Sägewerk 22 bildeten sich lange Schlangen. Der Geschäftsführer der Baugesellschaft, Arno Folger, hatte den Organisatoren die Halle spontan zur Verfügung gestellt. Radfahrer, die ihre Fahrradtaschen oder Rucksäcke mit Hygieneutensilien gefüllt hatten, wurden ebenso herzlich empfangen wie Autofahrer, die kistenweise Seife, Zahnbürsten, Shampoo und Handtücher bei der Station abgaben. "Das ist einfach unglaublich", war der Helfer und Ex-Bürgermeister Rainer Ziegler regelrecht überwältigt.

Im vergangenen Jahr gründete sich aus dem Arbeitskreis Flüchtlinge der Verein Int.Akt, der sich in der Römerstadt mit viel Engagement um geflüchtete Menschen und Hilfsbedürftige kümmert. Rund 30 Personen des 80 Mitglieder starken Vereins sind aktiv und waren auch am Samstag im Einsatz.

Die abgegebenen Spenden wurden in die bereitstehenden Kartons einsortiert und am Nachmittag zu einer Sammelstelle nach Weinheim gebracht. Dort wurde ein Lkw beladen, der die Spenden an die polnische Grenze zur Ukraine bringt. "Durch die Kontakte der Ladenburger Kleiderkammer zur Hilfsorganisation That’s Whynheim und Gain besteht die Möglichkeit, die Spenden auf sicheren Kanälen in die Ukraine zu fahren", sagte die Int.Akt-Sprecherin Sabine Weil. Es sei sichergestellt, dass alle Spenden bei den Menschen in der Ukraine ankommen werden.

Weil und die Helfenden von Int.Akt stellen sich nun auf eine arbeitsreiche Zeit ein, denn die Vereinsmitglieder erwarten, dass schon in den nächsten Tagen zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine in Ladenburg eintreffen werden, die dann versorgt werden müssen. Die ersten aus der Ukraine geflüchteten Menschen sind schon in Ladenburg. Untergekommen sind sie bei Verwandten und Freunden.

Es werden aber auch Geflüchtete nach Ladenburg kommen, die keine Verwandten in der Stadt haben. Daher rief die Stadträtin der Grünen, Hanne Zuber, die auch im Namen des BUND sprach, dazu auf, den Menschen aus der Ukraine privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. "Es gibt zahlreiche private Wohnungen in unserer Stadt, die leer stehen", sagte sie. Sie hoffe, dass sich die Eigentümer einen Ruck geben und helfen.

Von der Hilfsbereitschaft der Menschen in Ladenburg war auch der SPD-Vorsitzende Markus Bündig "schwer beeindruckt". Er geht ebenso davon aus, dass die Stadt Ladenburg den zu erwartenden Flüchtlingsstrom nicht alleine bewältigen kann. "Ohne private Hilfe geht das nicht", meinte Bündig, auch wenn es aktuell noch keine genauen Zahlen gibt.

Konkrete Informationen hat auch der Landtagsabgeordnetes der SPD, Sebastian Cuny, derzeit nicht. Ihm war es wichtig bei seinem Besuch in der Römerstadt, den insgesamt 50 Helferinnen und Helfern zu danken. Auch in Ladenburg sei die Solidarität herausragend, meinte der Sozialdemokrat mit französischen Wurzeln. Er ist froh, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit so gut funktioniert.

Cuny ist Mitglied im Europaausschuss des Landtags und er findet, dass die Bündnispartner mit der Krise verantwortungsbewusst umgehen. "Wir dürfen die Diplomatie nie aufgeben", meinte der Abgeordnete, auch wenn dieser Schritt den Krisenmanagern schwerfallen muss. Denn wer setze sich schon gern mit einem Lügner und Aggressor, wie Putin es sei, an einen Tisch, meinte der Landtagsabgeordnete. Cuny hofft ebenso wie Sabine Weil, Hanne Zuber und Markus Bündig, dass die eintreffenden Kinder die besten Voraussetzungen bekommen, um die traumatischen Ereignisse verarbeiten zu können. "Wir brauchen für die Kinder Plätze in den Schulen und in den Kindergärten", betonen alle vier.

Einigkeit besteht auch darin, dass die Spendenaktion am Samstag, 12. März, noch einmal von 11 bis 14 Uhr stattfinden wird. Darüber hinaus sind auch Geldspenden willkommen.

Info: Geldspenden für Transportkosten oder weitere Einkäufe können überwiesen werden auf das Konto: That’s Whynheim e.V. IBAN: DE 7867.0923.0000.3402.2615 Volksbank Kurpfalz, Verwendungszweck "Hygienepakete für die Ukraine".